السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 04:15 م

نصائح ذهبية لتجنب ارتجاع المريء

اختيار الاطعمة المناسبة يحمي من ارتجاع المريء


الوكيل الإخباري - الإرتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة من مشاكل ارتجاع المريء الأكثر انتشاراً. وتشير نتائج دراسة نُشرت في مجلة "Gut" المختصة بأمور الجهاز الهضمي، أن نسبة انتشار مشكلة الإرتجاع المعدي المريئي في منطقة الشرق الأوسط قد تصل إلى 33% تقريباً.

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إن كنتم ممن يعانون من ارتجاع المريء بشكل مزعج ودائم، إليكم بعض الطرق التي يمكنها مساعدتكم في تقليل إمكانية ظهور ارتجاع المريء أو خفض الأعراض المرتبطة به كما قدمها لنا الدكتور نزار:

 

التحكم في مقدار حصتك من الطعام:
لا ترتبط أعراض حموضة المعدة بنوعية ما تتناوله فحسب، بل بمعدل استهلاكك له. فالنهم في الأكل قد يفضي إلى حدوث حرقة بالمعدة. وتقليل مقدار الوجبات يمكنه أن يخفَض إحتمالية حدوث حموضة المعدة بشكل ملحوظ، حتى في المراحل المتقدمة من العمر.

 

 لا تتناول الطعام في وقت متأخر من اليوم:
تحدث حرقة المعدة أيضاً بسبب تناول وجبة كبيرة قبل الخلود إلى النوم مباشرة. ويمكنك تجنب هذا الأمر من خلال تخصيص ساعتين أو ثلاث ساعات بين وجبتك الأخيرة وموعد ذهابك إلى الفراش، فهذا من شأنه أن يمنح معدتك الفرصة لهضم الوجبات بكفاءة وفاعلية مضمونة.

 

إختر الأطعمة المناسبة:
إتخذ قرارات حكيمة عندما يتعلق الأمر بوجباتك حتى لا تعاني من حموضة المعدة. وتجنب الأصناف الحمضية والشديدة الدسم واللاذعة وكذلك أي طعام قد يساهم في ظهور أعراض حرقة المعدة. الخضراوات الجذرية مثل البطاطا والجزر هي اختيار ممتاز حقاً للقضاء على مشكلة الارتجاع المعدي المريئي (GERD) والأعراض المصاحبة له.

 

قلّل معدل الكافيين:
تزيد مشروبات الكافيين من إفراز الحمض، كما أنها معروفة بتسببها في حدوث حرقة المعدة. جرّب المشروبات المنزوعة الكافيين أو الشاي العشبي بدلاً منها.

 

حاول أن تكون مفعماً بالنشاط:
يجب عليك أن تضم التمرينات الرياضية إلى قائمة مهامك في أوقات العطلات/ الأعياد بما أنها ستعزز عمل النظام الهضمي لديك بشكل أفضل. أخرج من بيتك وامشِ قدر المستطاع، خاصة إذا ما تناولت لتوك وجبة كبيرة، واصعد على السلالم كلما تسنى لك الأمر.

 

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