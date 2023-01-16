نصائح طبية لمرضى الروماتيزم في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- يبحث الكثيرون من الأشخاص المصابين بمرض الروماتيزم ، عن طرق علاجية لتجنب أعراضه وآلامه الكبيرة خاصةً في فصل الشتاء، الذي تنخفض فيه درجات الحرارة.



ولذلك، خرجت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية، التي تهدف إلى إيجاد حلولٍ وعلاجاتٍ لمرض الروماتيزم الذي بدأ شائعًا بشكل ملحوظ حول العالم.



ما هو مرض الروماتيزم ؟

يُطلق على مرض الروماتيزم اسم " التهاب المفاصل الروماتويدي " ، الذي يعتبر مرضًا التهابيًا مزمنًا، يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل، فمن المحتمل أن يدمر هذا المرض مجموعةً واسعةً من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية.



وبحسب ما قاله استشاري أمراض الروماتيزيم والمفاصل بمركز غوشة الطبي الجراحي في رام الله ، أنس مهنا، فإن مرضى الروماتيزم معرضين لمرض تصلب الشرايين، وهشاشة العظام بنسبة أكبر من غيرهم، حيث تحتاج لسنين طويلة لتظهر أعراض هذه الأمراض على المريض.



كيف يحدث مرض الروماتيزم ؟



وأضاف مهنا، أن مرض الروماتيزم يصيب الجنسين "ذكورًا وإناثًا"، والكبار والصغار، مؤكدًا أن معظم أمراض الروماتيزم تصيب الشباب.



وتابع:" مرض الروماتيزم يصاب به الشخص، لوجود عدم توازن في جهاز المناعة لدى الشخص، حيث يحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يُعَدُّ من أمراض المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم بالخطأ".





سبب ازدياد آلام مرض الروماتيزم في الشتاء



يُلاحظ الكثير من المصابين بمرض الروماتيزم "المفاصل"، أن آلام وأعراض هذا المرض تزداد بشكل كبيرٍ وملحوظ في فصل الشتاء، والتي ترجع لعدة أسباب.



وعن السبب الرئيسي، أشار مهنا، إلى أن البرد يقلل من تحمل الجسم للوجع والآلام، ويزيد من تيبس المفاصل، خاصةً أن الأشخاص يلتزمون البيوت في البرد الشديد فتقل الحركة، ما يزيد من الآلام لدى مصاب الروماتيزم.





ولفت إلى أن الأجواء الحارة تخفف من آلام الروماتيزم، حيث تعمل على تهدئة الجسد وشعوره بالراحة، وهذا ما يلاحظه المسافرون من منطقة حارة إلى باردة، ففي هذه الحالة يتكشف لديهم هذا المرض أو يزداد.





علاج مرض الروماتيزم



دعى استشاري أمراض الروماتيزم، مهنا، إلى ضرورة أن يبدأ المرضى بالعلاج، الذي يساعدهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية، كالنوم والحركة والعمل.



وذكر أن العلاج يحمي المفاصل من الخراب، فهو يتمثل بدايةً في التشخيص، مع ملاحظة بعض الأعراض، من طبيبٍ واعٍ حول هذه الأمور، ثم وضع خطة علاجية.





وبيّن أن الأدوية المناعية، لعبت دورًا كبيرًا في علاج الروماتيزم، مثل الإبر المناعية، أو الحبوب المناعية التاستحداث الحبوب لعلاج المرض.





نصائح لتجنب آلام المفاصل لمرض الروماتيزم في الشتاء



- تجنب التعرض من هواء ساخن إلى هواء بارد.



- التدفئة هامة جدًا لمريض الروماتيزم، بمعنى لابد من الحرص الدائم على ارتداء الملابس الثقيلة بالخارج.



- تأدية التمارين الرياضية بصورة منتظمة بسيطة مثل كرياضة المشي.





- الحرص على تناول وجبة متزنة من الخضروات والفاكهة والبروتين، والإكثار من الشوربة



- استخدام فيتامين سي وهو موجود في الفلفل والجوافة والبرتقال والليمون.





- الحرص على تناول فيتامين د، سي، زنك.



هل المرض متلازم؟



وأجاب الدكتور مهنا، على هذا السؤال، قائلًا:"تكوين الجينات وقابلية المرض، والضغط النفسي أحد أهم أسباب إثارة الروماتيزم ، كما أنه يمر بفترات يخف فيها الألم ويقل".





اضافة اعلان

وكالة سوا الاخبارية

اظهار أخبار متعلقة

