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الخميس، 07-04-2022 11:40 ص

نصائح لتتغلبي على الخمول في رمضان

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الوكيل الإخباري - تعاني الكثير من الأمهات من الخمول الذي يصيبهن في رمضان، وخاصة بعد الإفطار، والخمول يفسد فرحة شهر رمضان، حيث يحرمكِ من الاستمتاع بأجواء الشهر الكريم، وتبادل الزيارات، وأيضاً يدفعكِ للتقصير في العبادات بسبب الإرهاق والكسل.

إذا كنتِ تعانين من الخمول في شهر رمضان، عليكِ أولاً استبعاد الأسباب الصحية، ثم التحقق من أسلوب حياتك، فأسلوب الحياة غير الصحي ينعكس على نشاطك، لذا حاولي الالتزام بأسلوب حياة صحي، واتبعي النصائح التالية لتتغلبي على الخمول، وتتمتعي بالنشاط في شهر رمضان.

1- ابتعدي عن التلفزيون
بالتأكيد لن تتخلي عن متابعة دراما رمضان تماماً، ولكن يُفضَّل عدم تناول الإفطار أمام التلفزيون، حيث يشجعك التلفزيون على الجلوس طويلاً حتى تصابي كسل، علاوة على أنكِ ستتناولين كميات كبيرة من الطعام دون أن تشعري.

2- لا تتناولي كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة
تشعرين بالجوع الشديد فتتناولين وجبتك كاملة على الإفطار، وهذا يصيبك بالثقل والخمول، لذا قسمي حصتك من الطعام على وجبات صغيرة تتناولينها من وقت الإفطار وحتى السحور.

3- اعتمدي التوازن
مائدة رمضان تشمل الكثير من الأطعمة الدسمة اللذيذة التي لا يمكنكِ التخلي عنها، ولكن تناول كميات كبيرة من الطعام الدسم من أهم أسباب الشعور بالخمول، لذا اعتمدي التوازن، وتناولي كمية معتدلة من الطعام، ولا تكثري من الأطعمة الدسمة أو غير الصحية.

4- تناولي الطعام الصحي
الخضروات والفواكه الطازجة، تكون غنية بالألياف التي تشعرك بالشبع دون أن تصيبك بالثقل الذي تسببه الأطعمة الدسمة، لذا أكثري من تناول الخضروات والفواكه الطازجة على الإفطار والسحور.

5- مارسي الرياضة بانتظام
إذا كنتِ لا تحبين ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، فممارسة المشي بانتظام لمدة ساعتين يومياً بعد الإفطار، تكون كافية لإمدادك بالطاقة والنشاط.

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