نصائح لتحضير القهوة بطريقة صحية للمعدة

الوكيل الإخباري - مع مطلع كل نهار، تتناهى إلينا رائحة القهوة وهي تنادينا لتناولها والإستيقاظ بشكل كامل ومنعش. فلا شيء مثل القهوة يشجع على النهوض من الفراش وتحمل العناء للوقوف في المطبخ لتحضير كوب من هذه الساحرة الرائعة كما يُطلق عليها عشاقها.





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القهوة السوداء هي مشروب يتم تحضيره عن طريق خلط البن المطحون مع الماء، وتتميزبانخفاض سعراتها الحرارية كونها لا تحتوي على كربوهيدرات، أو دهون، أو سكريات. لذا فإنها مشروب مثالي لمن يرغبون بإنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن مثالي.





في حال كنت تعانين من بعض أو كل المشاكل المذكورة آنفاً عند تناولك للقهوة السوداء، يقدم لك خبراء موقع "ويب طب" بعض النصائح العملية لتحضير القهوة دون الإضرار بصحة المعدة.





وتشمل هذه النصائح الخطوات التالية:





- تحميص القهوة جيدًا: قد يختلف إفراز حمض المعدة بحسب درجة تحميص القهوة قبل شربها، فالقهوة المُحمصة جيدًا ذات اللون الداكن أقل قدرة على تحفيز إفراز حمض المعدة. والسبب في ذلك أن عملية التحميص قد تؤثر على بعض المُركبات الموجودة بشكل طبيعي في القهوة بما في ذلك حمض الكلوروجينيك والتريغونيلين اللذين يساهمان في تحفيز إنتاج حمض المعدة.﻿

- تناول القهوة التي خضعت للتخمير: ويساعد تخمير القهوة مرتين في تقليل المُركبات التي تزيد من مرارة القهوة وتُسبب مشكلات هضمية لبعض الأفراد.وتُعد أحماض الكلوروجينيك الموجودة في القهوة أحد المركبات المسؤولة عن الطعم المر، لذا فكلما قلت مرارة القهوة، قل عدد أحماض الكلوروجينيك التي تزيد من إفراز حمض المعدة.

- الحصول على تفل قهوة كبير: يساعد شرب تفل القهوة المطحون بحجم كبير في تقليل عدد الأحماض خلال مرحلة التخمير، لذا اختاري القهوة ذات التفل الكبير.

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