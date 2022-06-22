نصائح لتقليل خطر الإصابة بفقدان السمع

الوكيل الإخباري - تعد الأذنان جزءا مهما من الجسم، ويمكن أن يؤدي تلف الهياكل الحساسة الموجودة هناك إلى فقدان السمع ومشاكل في التوازن.





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وكلاهما يمكن أن يحدث فجأة أو بمرور الوقت. ومن الشائع أن يعاني البالغون من ضعف السمع ومشاكل في التوازن مع تقدمهم في السن، ولكن فقدان السمع يمكن أن يحدث أيضا في أي عمر بسبب عدد من العوامل. ويحدث فقدان السمع عادة بسبب التعرض لأصوات عالية أو ضوضاء.

ويتعرض الناس كل يوم للضوضاء، ومن الأمثلة على ذلك صخب حركة المرور وأزيز الآلات والمحادثات بين الناس والموسيقى وأصوات الطائرات التي تحلق في سماء المنطقة، وغيرها. وقد لا تكون هذه الضوضاء عالية بما يكفي للتدخل في الروتين اليومي أو التسبب في تلف الأذن، ولكن في بعض الأحيان يكون الضجيج مرتفعا جدا، وقد تسبب بعض الأصوات ضررا دائما.





وفي ما يلي بعض النصائح لتحسين حماية السمع ومنع المزيد من الخسارة:





- قلل من تعرضك للضوضاء العالية: خذ فترات راحة من التعرض الطويل للضوضاء الصاخبة.

- ارتدِ واقيا للسمع عند الانضمام إلى أنشطة بصوت عال: ابحث عن الأجهزة التي تناسب أذنيك جيدا، وتأكد من ارتداء واق للسمع طوال الوقت الذي تتعرض فيه للأصوات العالية.

ضع في اعتبارك استخدام غطاء للأذنين مناسب أو ارتداء واقي الأذن وسدادات الأذن لتقليل الضوضاء بشكل أكبر. وهذا مفيد، خاصة عند استخدام أدوات كهربائية عالية الصوت أو معدات الحديقة.

- يحتاج الأطفال أيضا إلى الحماية من الضوضاء: هناك غطاء للأذنين مصمم خصيصا للرضع والأطفال الصغار.

- لا تقم بتشغيل أجهزة متعددة في نفس الوقت.

- تركيب سجاد لامتصاص الصوت.

- احكم إغلاق النوافذ والأبواب لمنع الضوضاء المرورية.

- بشكل عام، من الجيد إجراء اختبار السمع بحلول سن الستين ثم كل بضع سنوات بعد ذلك.

روسيا اليوم