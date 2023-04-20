الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

استاذة تطبيقات الفضاء في الأردنية : تمت رؤية ولادة هلال العيد بالعين المجردة

الفلك الدولي يوضح حول صور الهلال المنتشرة عبر مواقع التواصل

البطالة الأمريكية ترتفع.. وتراجع قوي للأسهم وسر ارتفاع الذهب

انخفاض السيولة المحلية 0.7% لنهاية شباط 2023 لتصل إلى 41.4 مليار دينار

تربية مادبا تناقش الخطة التطويرية

دول تعلن نتائج تحري هلال العيد- تحديث مستمر

خبير سعودي: هلال شوال ولد فلكيا

تركيا تعلن الجمعة أول ايام عيد الفطر

85 قتيلا بحادث تدافع خلال توزيع مساعدات بصنعاء

الكرك تتزين بالأعلام والفوانيس

الخميس، 20-04-2023 03:45 م

نصائح لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد رمضان

2022_10_17_12_38_16_18


الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، من حالات عسر الهضم، وخاصة في الأيام الأولى من العيد، وهو ما يحدث عند تناول الطعام في أي وقت بكميات كبيرة.

نستعرض في السطور التالية، أبرز وأهم النصائح لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد انتهاء شهر رمضان، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.

نصائح لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام صباحًا بعد رمضان

اضافة اعلان


- يجب أن تكون وجبة الإفطار في العيد خفيفة، حيث أن تناول وجبة ثقيلة يعتبر أحد الأخطاء الشائعة، فكي تعتاد المعدة على الطعام في الصباح يجب البدء بتناول كميات قليلة من الطعام ثم زيادتها تدريجيا.


- يعتاد البعض على التركيز على تناول الحلوى والمكسرات المختلفة بين الوجبات ابتداءً من صباح اليوم الأول للعيد، متجاهلين أن الجسم قد اعتاد خلال شهر كامل على الراحة من الطعام، مما يربك الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بالمحافظة على مواعيد الوجبات.


- يجب تناول الطعام بكميات قليلة، وينبغي تجنب الإسراف في الطعام، مع تجنب الإفراط في تناول الأغذية الدسمة والمقلية، كما ينصح باختيار الأطعمة المطبوخة، مثل البطاطس المطبوخة أو المسلوقة بدلًا من المقلية.


- ضرورة الحرص على شرب الكثير من الماء، بمقدار لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب على مدار اليوم، بدلًا من العصير والمشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.


- يجب أن تكون كمية وجبة العشاء قليلة، ويتم تناول الوجبات بانتظام طوال النهار، حتى لا يشعر الشخص بالجوع ويضطر إلى تناول كميات كبيرة من الطعام ليلًا.


- عدم الإفراط في تناول حلويات العيد، حيث أنها تحتوي على نسب عالية جدًا من الدهون والسكريات، وقد يؤدي الإفراط فيهاإلى إرباك الجهاز الهضمي، وحدوث إسهال شديد مصحوبًا بالعديد من الأعراض المزعجة، والتي قد تتضاعف لدى مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.


- ممارسة أي نشاط رياضي خلال إجازة العيد، لتجنب الشعور بالكسل والخمول، أو التعرض لزيادة الوزن.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_8_9_21_19_22_190

أفضل 5 فيتامينات لتنظيم ضربات القلب

cancer-patient_889383_original

مرض خبيث يرتبط بسرطان الثدي... احذري منه

b3e830b8-72b6-4ab7-8410-b11a26cd7e59

مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين

238094

لعيد فطر صحي.. 6 نصائح يوصى باتباعها

2023_4_19_13_54_37_656

5 جبات خفيفة صحية يمكنك تناولها في العيد

1120221614341935593412

5 نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة..ما هي؟

أخبار متعلقة
2222222

نصائح فعّالة لتجنّب التخمة بعد الإفطار في رمضان

طريقة_عجينة_القطايف

احذر تناول القطايف بهذه الطريقة.. أضرارها تصل إلى التسمم

main_image641efa25dea70

قواعد عامة في إتيكيت التصرف في ولائم رمضان

2023_3_22_22_15_13_987

خبير تغذية يحذر من كسر الصيام على الطعام مباشرة .. ما السبب؟

dt_ywmy_mhm_lmrd_lkl

4 نصائح مهمة لمرضى الكلى في رمضان

1111-1

تحذير لمرضى ضغط الدم من هذا الشراب الرمضاني!