نصائح لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد رمضان

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، من حالات عسر الهضم، وخاصة في الأيام الأولى من العيد، وهو ما يحدث عند تناول الطعام في أي وقت بكميات كبيرة.



نستعرض في السطور التالية، أبرز وأهم النصائح لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد انتهاء شهر رمضان، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.



نصائح لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام صباحًا بعد رمضان

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- يجب أن تكون وجبة الإفطار في العيد خفيفة، حيث أن تناول وجبة ثقيلة يعتبر أحد الأخطاء الشائعة، فكي تعتاد المعدة على الطعام في الصباح يجب البدء بتناول كميات قليلة من الطعام ثم زيادتها تدريجيا.



- يعتاد البعض على التركيز على تناول الحلوى والمكسرات المختلفة بين الوجبات ابتداءً من صباح اليوم الأول للعيد، متجاهلين أن الجسم قد اعتاد خلال شهر كامل على الراحة من الطعام، مما يربك الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بالمحافظة على مواعيد الوجبات.



- يجب تناول الطعام بكميات قليلة، وينبغي تجنب الإسراف في الطعام، مع تجنب الإفراط في تناول الأغذية الدسمة والمقلية، كما ينصح باختيار الأطعمة المطبوخة، مثل البطاطس المطبوخة أو المسلوقة بدلًا من المقلية.



- ضرورة الحرص على شرب الكثير من الماء، بمقدار لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب على مدار اليوم، بدلًا من العصير والمشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.



- يجب أن تكون كمية وجبة العشاء قليلة، ويتم تناول الوجبات بانتظام طوال النهار، حتى لا يشعر الشخص بالجوع ويضطر إلى تناول كميات كبيرة من الطعام ليلًا.



- عدم الإفراط في تناول حلويات العيد، حيث أنها تحتوي على نسب عالية جدًا من الدهون والسكريات، وقد يؤدي الإفراط فيهاإلى إرباك الجهاز الهضمي، وحدوث إسهال شديد مصحوبًا بالعديد من الأعراض المزعجة، والتي قد تتضاعف لدى مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.



- ممارسة أي نشاط رياضي خلال إجازة العيد، لتجنب الشعور بالكسل والخمول، أو التعرض لزيادة الوزن.



الكونسلتو الطبي

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