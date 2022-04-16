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السبت، 16-04-2022 02:10 م

نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

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الوكيل الإخباري - بعض الأشخاص يعانون خلال شهر رمضان من تحولات كثيرة في الجسم جراء تغيّر الروتين اليومي للوجبات وقلّة النشاط البدني، وهو ما يسبّب مشاكل في الهضم، نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة بعد الإفطار، وكثرة تناول الدهون والسكريات، وكذلك قلّة الحركة.

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وللتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، نقدّم لكم مجموعة من النصائح سهلة التطبيق لتحسين صحة الهضم خلال فترة الصوم.

في البداية، حاولوا اعتماد نظام غذائي غني بالألياف، فاحرصوا في وجبتَي الإفطار والسحور على تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقوليات، لأن كل هذه العناصر تؤدي إلى تحسين الجهاز الهضمي، مما يجعلكم أقل عرضةً للإصابة بالإمساك.

كذلك يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي.

 

ومن الضروري أيضاً التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون لأنها تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، مما يجعلكم أكثر عرضة للإمساك. ولكن نظراً لأهمية الحصول على بعض الدهون الصحية في النظام الغذائي، يوصي الخبراء بمزج الأطعمة الدهنية مع تلك الغنية بالألياف لتحسين عملية الهضم.

 

ويمكن التخلص من هذه المشكلة من طريق اختيار اللحوم الخالية من الدهون، حيث يُعدّ البروتين جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي، لكن قطع اللحم الدهنية يمكن أن تزعج الجهاز الهضمي، لذلك اختاروا القطع الخالية من الدهون وحدّدوا الكمية التي تتناولونها على الإفطار وأكملوا الطبق بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف والفواكه والخضروات.

 

ومن المفيد أيضاً خلال فترة الإفطار تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجسم من خلال مكافحة آثار النظام الغذائي السيئ، والتوتر والمضادات الحيوية، كذلك يمكن أن يعزز البروبيوتيك امتصاص العناصر الغذائية، ويساعد في تكسير اللاكتوز، وتقوية جهاز المناعة.

 

لبنان 24 

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