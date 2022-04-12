أفضل أطعمة لتحسين الهضم في رمضان

الوكيل الإخباري - يلعب الجهاز الهضمي دوراً حيوياً في صحتك، فهو مسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية التي تساعد الجسم في أداء وظائفه الحيوية؛ ومع تعدد الأطعمة وقلة ساعات تناول الطعام في الفترة بين الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، يواجه كثيرون مشاكل مختلفة في الهضم، منها الانتفاخات والتقلصات والغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك، كما تزداد الأعراض شدّة لدى المصابين بالقولون العصبي أو مرض ارتجاع المريء أو مرض كرون. وتوجد الكثير من الأطعمة تساعد في تحسين الهضم في رمضان.

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نستعرض البعض منها في السطور التالية:

1-الزبادي

يُصنّع الزبادي من الحليب المخمر، بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك، كما يحتوي الزبادي على بكتيريا صديقة تُعرف باسم البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تعيش في الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في حل مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال، كما ثبت أنها تعمل على تحسين هضم اللاكتوز أو سكر الحليب.

2-التفاح

التفاح مصدر غني بالياف البكتين القابلة للذوبان، حيث يتجاوز البكتين الهضم في الأمعاء الدقيقة ثم يتم تكسيره بواسطة البكتيريا الصديقة في القولون، ويحسّن الهضم. لذلك يستخدم بشكل شائع لعلاج الإمساك والإسهال، كما ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء، وكذلك التهاب القولون.



3- الشمر

يستخدم الشمر، وهو نبات ذو بصيلة شاحبة وسيقان خضراء طويلة، لإضافة نكهة للطعام، بينما يساعد محتواه من الألياف على منع الإمساك وتحسين الهضم بشكل كبير في رمضان. ويحتوي الشمر أيضاً على عامل مضادّ للتشنج يعمل على إرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، لذلك يمكنه أن يقلل هذا الإجراء من أعراض الجهاز الهضمي السلبية مثل الانتفاخات والتقلصات.

4- بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدراً ممتازاً للألياف، مما يجعلها تشكل مادة شبيهة بالجيلاتين في معدتك بمجرد تناولها، فهي تعمل مثل البريبايوتك، حيث تدعم نمو البكتيريا الصحية في أمعائك وتساهم في تحسين عملية الهضم.

5- البابايا

تحتوي فاكهة البابايا الإستوائية على إنزيم هضمي يسمى غراء، يساعد في تحسين عملية الهضم من خلال المساعدة في تكسير ألياف البروتين.



6-الزنجبيل

الزنجبيل من أشهر المشروبات في الطب الشرقي يساعد على تحسين الهضم والوقاية من الغثيان، كما يستخدمه العديد من النساء الحوامل لعلاج غثيان الصباح. وأثبتت الدراسات الحديثة أن الزنجبيل يساعد في تحسين الهضم، عن طريق نقل الطعام من معدتك إلى الأمعاء الدقيقة بشكل أسرع، كما يقلل الزنجبيل من خطر الإصابة بحرقة المعدة والغثيان.





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