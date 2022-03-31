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الخميس، 31-03-2022 03:41 م

مشاكل الأمعاء... اليكم بعض الاعراض الخطيرة

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها، فما هي؟

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الجهاز الهضمي للإنسان معرض للإصابة بأمراض عديدة مثل القولون العصبي والإمساك المزمن والإسهال وغيرها.

 

لذلك، إذا لاحظت واحدا أو أكثر من الأعراض والعلامات التالية، فننصح باستشارة الطبيب حول صحة الأمعاء لديك:

 

التعب المستمر
غالبًا ما تكون متعبًا جدًا وتفتقر للطاقة للقيام بمهامك اليومية على الرغم من أنك نمت بشكل كافٍ. يمكن أن تكون هذه الحالة علامة على متلازمة القولون العصبي. فإذاكنت تعاني من التعب دون أي سبب وجيه، فالأمر يستحق زيارة الطبيب.

 

التهاب الحلق المزمن
إذا حدث التهاب الحلق المزمن دون سبب واضح، فقد يشير أيضًا إلى مشكلة في الجهاز الهضمي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مرض الجَزْر المَعدي المريئي الذي يتسبب في ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

الإسهال
يمكن أن تؤدي متلازمة الأمعاء القصيرة أو الداء البطني أو متلازمة القولون العصبي إلى زيادة الإسهال لدى المصابين. إذا واجهت هذه الأعراض، فيجب زيارة الطبيب.

مشاكل البلع
راجع الطبيب إذا واجهت صعوبات في البلع.

الاكتئاب والقلق
الاكتئاب والقلق أمر مزعج لمن يعاني من هذه الحالة، إذ ترتبط بالصحة العقلية والجسدية ارتباطًا مباشرًا.

التهاب اللثة
يمكن أن يكون احمرار اللثة أو ألمها أو تورمها من أعراض مرض الجَزْر المَعدي المريئي.

 

لبنان 24 

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