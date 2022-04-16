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السبت، 16-04-2022 11:45 ص

طرق سحرية لتنظيف القولون في رمضان

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الوكيل الإخباري - عانى العديد من الأشخاص من التهابات القولون، التي تتعدد أسباب الإصابة بها، وإلى جانب العلاج والأدوية التي يجرى الحصول عليها، يلجأ البعض إلى طرق سحرية لتنظيف القولون من المواد البكتيرية، وغيرها، والتي تسبب تهيجه في الكثير من الأوقات.

ما هي وظيفة القولون في الجسم؟
بحسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بالصحة، فإن القولون هو أحد الأعضاء المهمة في الجهاز الهضمي، ويسمى أيضًا بالأمعاء الغليظة، وتعد صحة القولون جزء مهم من صحة الجهاز الهضمي.

ولعلاج القولون طرق أخرى إلى جانب تناول الأدوية العلاجية، وذلك من خلال تطهيره، كي لا يتعرض الشخص للشعور بالإمساك أو حركات الأمعاء غير المنتظمة، وكذلك التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

طرق سحرية لتنظيف القولون في رمضان 
وعلى هذا النحو، هناك عدد من طرق تطهير القولون داخل المنزل، والتي تتمثل:

1- الحصول على حقنة شرجية
فهي تساعد على تطهير القولون والمعدة بشكل فعال.

2- شرب كميات كبيرة من الماء
تناول كميات كبيرة من الماء تبقي الجسم رطبًا بطريقة رائعة، وتساعد في تنظيم عملية الهضم، حيث ينصح الأطباء بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا.

3- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من المياه
يُفضل أيضًا تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، والتي تشمل الفواكه والخضروات، كالبطيخ والخس والكرفس.

4- نظام غذائي عالي الألياف
يفضل تخصيص نظام غذائي مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي غالبًا، ما يجرى تجاهلها في النظام الغذائي، والتي تتمثل في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرهم.

5- تناول العصائر الطبيعية
من المهم أيضًا على مريض القولون تناول العصائر الطبيعية الغنية بالألياف، والتي تحتوي على «فيتامين سي» بشكل خاص.

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