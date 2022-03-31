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الخميس، 31-03-2022 04:36 م

أعراض الضغط النفسي الشديد وطرق العلاج

الضغط_النفسي_أسبابه_وعلاجه


الوكيل الإخباري - يتعرض عدد كبير من الأشخاص للضغط النفسي؛ أحياناً نتيجة المشاكل في العمل أو العائلة، أو المرور بمواقف صعبة من وقت لآخر؛ فيما بالنسبة للبعض الآخر، يعتبر الضغط اليومي جزءاً معتاداً من الحياة.

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والضغط النفسي الجيد، الذي يسمى eustress يمكن أن يكون مفيداً لك في الواقع، على عكس الضغط السيء الذي يسبب الضيق، إذ يمكن أن يساعد الضغط الجيد في التحفيز والتركيز والطاقة والأداء. من ناحية أخرى، يسبب الضغط النفسي السيء، القلق وانخفاض الأداء، كما أنه يُشعرك بعدم الارتياح، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة إذا لم تتم معالجته. في السطور التالية، نستعرض معاً أعراض الضغط النفسي الشديد وطرق علاجه:

 

يمكن أن تظهر أعراض الضغط النفسي على هيئة:
1- صداع.
2- مشاكل في الجهاز الهضمي.
3- اضطرابات في النوم.
4- ضغوط نفسية وعاطفية، بما في ذلك الارتباك والقلق والاكتئاب.
5- سرعة دقات القلب.
6- ارتفاع ضغط الدم.
7- الشعور الدائم بالإرهاق.
8- الإعياء.
9- وفقاً لجمعية علم النفس الأمريكية، يمكن أن يؤدي الضغط النفسي المزمن غير المعالج، والذي يستمر لفترة طويلة من الزمن، إلى ارتفاع ضغط الدم أو ضعف جهاز المناعة، ويمكن أن يساهم أيضاً في تطور السمنة وأمراض القلب.

 

 

سيدتي

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