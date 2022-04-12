نصائح للحفاظ على صحة حملك في رمضان

الوكيل الإخباري - الصيام مع الحمل ليس ممنوعاً بالمطلق، ولكن حالة كل حامل تختلف عن الأخرى، والطبيب المتابع للحالة هو الذي يقرر ما إذا كانت الحامل مسموح لها بالصيام، أم إن الامتناع عن الطعام والماء لساعات طويلة سوف يضر بصحتها أو صحة الجنين.



إذا كنتِ حاملاً، وسمح لكِ الطبيب بالصيام، فهناك عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار حتى تكملي صيام شهر رمضان بأمان دون أن تتأثر صحتك أو صحة طفلك. تابعي القراءة واحصلي على أهم 8 نصائح يجب أن تتبعيها للحفاظ على صحة حملك في شهر رمضان.



1 - اجعلي وجبة إفطارك غنية بالسعرات الحرارية، واحرصي على أن تكون وجبة متوازنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسمك، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات.



2 - أكثري من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتين، مثل منتجات الألبان والبيض.



3 - احرصي على شرب كمية كبيرة من الماء والسوائل خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، حتى تتجنبي أضرار نقص الماء، حيث يؤدي نقص الماء إلى حدوث تقلصات في الرحم، وقد يؤدي إلى ولادة مبكرة.



4 - حاولي تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، واحرصي على أن تكون وجبة متوازنة وأن تشمل الأطعمة الغنية بالسوائل والألياف، حتى تمد جسمك بالمزيد من الماء، وتشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة.



5 - لا تتناولي كمية كبيرة من الطعام مرة واحدة، والأفضل هو تقسيم حصتك من الطعام إلى وجبات بحيث تتضمن وجبة إفطار خفيفة، ثم عشاء، ثم السحور.



6 - لا تكثري من البهارات في طعامك، وامتنعي تماماً عن تناول الأطعمة الحارة، كما يُفضل الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث يؤدي كل ما سبق إلى فقدان الماء من جسمك، وبالتالي الجفاف وزيادة الشعور بالعطش.



7 - لا تبذلي مجهود بدني كبير أثناء ساعات الصيام، ولا تتعرضي لدرجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.



8 - في حالة الشعور بالإجهاد الشديد، يجب أن تتوقفي عن الصيام، واطلبي استشارة طبيبك للاطمئنان على صحة حملك.

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