الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

هل يحق للزوج منع زوجته من أداء صلاة التراويح في المسجد ؟ الافتاء تجيب

صادرات اربد تنمو بنسبة 21.8 % في الربع الأول من العام الحالي

خوفاً من التسمم .. هل تسحب شوكولاته اطفال شهيرة من السوق المحلية ؟

الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا

بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا

شهادة الـ18% تسحب 423 مليار جنيه من السيولة في مصر

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 05-04-2022 12:33 م

10 نصائح صحية لشهر رمضان

10 نصائح صحية لشهر رمضان-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - شهر رمضان هو شهر المغفرة والبركات، يقوم خلاله المسلمون بالصيام من الفجر لحين آذان المغرب بحيث ينقطعون عن تناول الطعام والشراب طوال ساعات الصيام التي قد تمتد لما يزيد عن 14 ساعة في بعض الأحيان.

وقد يؤدي صوم رمضان إلى ظهور بعض الآثار السيئة عند المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض ويصرون على الصيام، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى الكولسترول وحمض اليوريك ومستوى السكر في الدم، وأمراض القلب والكبد والكلى.

اضافة اعلان

 

ومع مرور الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك هذا العام، نقدم لكم بعض النصائح الصحية التي تعينكم على الصيام بطريقة صحيحة لا تؤذيكم صحياً، بل تساعد في تعزيز الصحة خلال أوقات الصيام.

 

لجني الثمار الإيجابية من الصيام، تقدم لنا الدكتورة كيرين ساهوتا، إستشارية الطب العائلي في مستشفى مركز كليمنصو الطبي بدبي، 10 نصائح صحية لشهر رمضان. مع التذكير بضرورة مراجعة الطبيب المختص للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة قبل القيام بالصيام، لضمان عدم تأثيره على وضعهم الصحي.

1 - الحصول على قسط كاف من النوم: عند تحقيق هذه النقطة، سيتمكن الجسم من الحصول على المزيد من الطاقة أثناء النهار على الرغم من عدم تناول الطعام أو الشراب.
2 - شرب الماء بكميات كافية لتجنب جفاف الجسم: على الأقل 1.5 لتر بعد الإفطار و 500 مل عند السحور.
3 - الرياضة اليومية: يجب المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية سواء كان ذلك الروتين المعتاد أو ممارسة بعض التمارين الخفيفة في الهواء الطلق مثل المشي، وهذا من شأنه أن يحافظ على نشاطك قدر الإمكان.
4 - تناول وجبات الإفطار المتوازنة: وتناول الطعام ببطء بكميات مناسبة لاحتياجاتك، فالوجبات الكبيرة تُسبب الحرقة والشعور بعدم الإرتياح.
5 - التخطيط لوجباتك للأسبوع: حتى تتمكني من اتخاذ خيارات صحية مفيدة لصحة الجسم. ويُعد تناول خيارات عالية من الدهون والسكر أمرًا شائعًا عند الشعور بالجوع، خاصة عند عدم التخطيط المسبق للوجبة التي سيتم تناولها.
6 - ضرورة عدم تفويت السحور: يختار بعض المرضى النوم بدلاً من الإستيقاظ ليلاً لتناول السحور. والإستغناء عن هذه الوجبة الخفيفة قد يؤدي إلى فقدان مصادر مهمة لتغذية الجسم بمصادر الطاقة الأساسية التي يمكن أن تساعد على تحمل مشقة الصيام أثناء النهار خصوصاً لجهة الجوع والعطش.
7 - علاج الإمساك والتهاب المسالك البولية: وكلاهما مشاكل صحية شائعة خلال شهر رمضان. ويتم علاج الإمساك والتهاب المسالك البولية بشرب كميات كبيرة من السوائل وطلب المشورة من طبيبك في وقت مبكر إذا واجهت أي مشاكل أو مضاعفات مقلقة.
8 - تأكدي من أن اختياراتك الغذائية متوازنة: بحيث تكون وجبتي الإفطار والسحور عبارة عن مزيج جيد من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية.
9 - تجنبي تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد الإفطار: يمكنك تناول كميات بسيطة من الحلويات لكن تأكدي من أن هذا ليس هو الجزء الأساسي بعد الإفطار.
10- احصلي على بعض الوقت لنفسك: سواء كنت بالقراءة أو التمارين الرياضية وتمارين التأمل ، فإن قضاء بعض الوقت الهادئ للتفكير وإزالة الضغط هو وسيلة جيدة لمنح عقلك بعض الوقت للراحة.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2-11-1280x720

عادات غذائية مفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان

3uoiF

فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان

قلة الاكل والشرب والاجهاد تسبب الصداع في رمضان

نصائح لتجنب الإصابة بالصداع أثناء الصيام

90d38d8f5b183e6097ca3ec7f7e4aca6

فوائد تناول الزبادي في رمضان

133-195955-dental-health-tips-ramadan-2021-2

8 نصائح صحية للأسنان في شهر رمضان

ماء

ما تأثير شرب الماء بكثرة في السحور على صحتك؟

أخبار متعلقة
2-11-1280x720

عادات غذائية مفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان

3uoiF

فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان

90d38d8f5b183e6097ca3ec7f7e4aca6

فوائد تناول الزبادي في رمضان

133-195955-dental-health-tips-ramadan-2021-2

8 نصائح صحية للأسنان في شهر رمضان

5-Fruits-Diabetics-Should-Avoid-1024x683

أفطِر فورا في هذه الحالات.. نصائح لمريض السكري في رمضان

14290-2

أضرار تناول الحلويات بعد الإفطار