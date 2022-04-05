الوكيل الإخباري - شهر رمضان هو شهر المغفرة والبركات، يقوم خلاله المسلمون بالصيام من الفجر لحين آذان المغرب بحيث ينقطعون عن تناول الطعام والشراب طوال ساعات الصيام التي قد تمتد لما يزيد عن 14 ساعة في بعض الأحيان.



وقد يؤدي صوم رمضان إلى ظهور بعض الآثار السيئة عند المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض ويصرون على الصيام، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى الكولسترول وحمض اليوريك ومستوى السكر في الدم، وأمراض القلب والكبد والكلى.

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ومع مرور الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك هذا العام، نقدم لكم بعض النصائح الصحية التي تعينكم على الصيام بطريقة صحيحة لا تؤذيكم صحياً، بل تساعد في تعزيز الصحة خلال أوقات الصيام.

لجني الثمار الإيجابية من الصيام، تقدم لنا الدكتورة كيرين ساهوتا، إستشارية الطب العائلي في مستشفى مركز كليمنصو الطبي بدبي، 10 نصائح صحية لشهر رمضان. مع التذكير بضرورة مراجعة الطبيب المختص للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة قبل القيام بالصيام، لضمان عدم تأثيره على وضعهم الصحي.





1 - الحصول على قسط كاف من النوم: عند تحقيق هذه النقطة، سيتمكن الجسم من الحصول على المزيد من الطاقة أثناء النهار على الرغم من عدم تناول الطعام أو الشراب.

2 - شرب الماء بكميات كافية لتجنب جفاف الجسم: على الأقل 1.5 لتر بعد الإفطار و 500 مل عند السحور.

3 - الرياضة اليومية: يجب المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية سواء كان ذلك الروتين المعتاد أو ممارسة بعض التمارين الخفيفة في الهواء الطلق مثل المشي، وهذا من شأنه أن يحافظ على نشاطك قدر الإمكان.

4 - تناول وجبات الإفطار المتوازنة: وتناول الطعام ببطء بكميات مناسبة لاحتياجاتك، فالوجبات الكبيرة تُسبب الحرقة والشعور بعدم الإرتياح.

5 - التخطيط لوجباتك للأسبوع: حتى تتمكني من اتخاذ خيارات صحية مفيدة لصحة الجسم. ويُعد تناول خيارات عالية من الدهون والسكر أمرًا شائعًا عند الشعور بالجوع، خاصة عند عدم التخطيط المسبق للوجبة التي سيتم تناولها.

6 - ضرورة عدم تفويت السحور: يختار بعض المرضى النوم بدلاً من الإستيقاظ ليلاً لتناول السحور. والإستغناء عن هذه الوجبة الخفيفة قد يؤدي إلى فقدان مصادر مهمة لتغذية الجسم بمصادر الطاقة الأساسية التي يمكن أن تساعد على تحمل مشقة الصيام أثناء النهار خصوصاً لجهة الجوع والعطش.

7 - علاج الإمساك والتهاب المسالك البولية: وكلاهما مشاكل صحية شائعة خلال شهر رمضان. ويتم علاج الإمساك والتهاب المسالك البولية بشرب كميات كبيرة من السوائل وطلب المشورة من طبيبك في وقت مبكر إذا واجهت أي مشاكل أو مضاعفات مقلقة.

8 - تأكدي من أن اختياراتك الغذائية متوازنة: بحيث تكون وجبتي الإفطار والسحور عبارة عن مزيج جيد من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية.

9 - تجنبي تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد الإفطار: يمكنك تناول كميات بسيطة من الحلويات لكن تأكدي من أن هذا ليس هو الجزء الأساسي بعد الإفطار.

10- احصلي على بعض الوقت لنفسك: سواء كنت بالقراءة أو التمارين الرياضية وتمارين التأمل ، فإن قضاء بعض الوقت الهادئ للتفكير وإزالة الضغط هو وسيلة جيدة لمنح عقلك بعض الوقت للراحة.

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