الوكيل الإخباري - هل يمكن لمريضات قصور القلب الصيام في رمضان، ويُعد مرض قصور القلب من الأمراض الخطيرة التي لا يمكن الشفاء منها بشكل تام، وعادة ما يعاني مرضى قصور القلب من عدة أعراض، ويتناولون أدوية متعددة، هذا بالإضافة إلى احتمالية وجود أمراض أخرى.

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لذلك يتم السؤال عن مدى قدرتهم على الصيام، وعن ذلك جاء في موقع "ويب طب" وأفاد بالآتي.

قصور القلب يعني الضعف في عضلة القلب وعدم قدرتها على ضخ الدم الخارج من القلب إلى الجسم، وهي حالة صحية خطيرة لها عدة أعراض.



وتختلف الحالة الصحية الناتجة عن قصور القلب من مريضة إلى أخرى، والأهم معرفته أن الصيام يمكن أن يُشكل خطراً على صحة مريضات القلب، خاصة إذا تزامن قصور القلب مع الإصابة بأي من الأمراض المزمنة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، لذلك لا يمكن على مريضات قصور القلب الصيام بدون استشارة الطبيب المختص.

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