الوكيل الإخباري - فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان، قد تجهلها الكثيرات، والأكثر من ذلك أن معظمهن يعتقدن أن المشي بعد الإفطار يزيد من الوزن، أو يسبب التعب وآلام المعدة وأنواعاً أخرى من الانزعاج، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ.





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أكد كابتن محمود، أن فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان تتربع على عرش اللياقة البدنية والجسم الصحي بلا منازع، فهي كفيلة بتحقيق التالي:



تزيد معدل التمثيل الغذائي

تساهم فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان في زيادة معدل عملية الأيض، ما يجعلها حليفة السيدات اللاتي يستهدفن الشهر الفضيل لفقدان أوزانهن الزائدة بالشكل الطبيعي.



تحرق السعرات الحرارية

تساعد فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان على حرق السعرات الحرارية العالية، خصوصا المتوافرة في الوجبات الرمضانية الدسمة، ما يمنح السيدات فرصةكبيرة للتخلص من الدهون الضارة ومنع تكوينها نهائيا قبل عيد الفطر.



تقوية عضلات الجسم

تعمل فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان على زيادة الكتلة العضلية وتقويتها، ما يساهم في تعزيز صحة العضلات على الدوام وبالشكل الطبيعي

فوائد صحية متنوعة

تتعدد فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان، فهي كفيلة بخفض الضغط المرتفع، تعزيز صحة الجهاز المناعي، تحسين عملية الهضم، الحفاظ على صحة القلب، علاج اضطرابات النوم، تقليل الرغبة الشديدة في تناول كميات من الطعام أثناء وجبة السحور الرمضانية، وتنظيم مستويات السكر في الدم.



خسارة الوزن بالشكل الملحوظ

أكدت معظم الدراسات المتنوعة أن فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان كفيلة بخسارة الوزن من دون حرمان، فهي من أبرز الرياضات البسيطة والفعالة لفقدان الوزن بمختلف أنحاء الجسم.

وأخيرا، لا تترددي عزيزتي في الاستفادة من فوائد المشي بعد الإفطار في شهر رمضان، إذ يمكنك تناول وجبة رمضانية خفيفة، ثم المشي بعدها بنصف ساعة ولمدة 30 دقيقة، أو تناول وجبة رمضانية صحية غنية بالعناصر اللازمة لتلبية احتياجات الجسم، ثم المشي بعدها بساعتين ولمدة 30 إلى 45 دقيقة.





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