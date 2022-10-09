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الأحد، 09-10-2022 12:37 م

نصائح للحوامل للوقاية من الانفلونزا

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الوكيل الإخباري-موسم الإنفلونزا ونزلات البرد وكورونا على الأبواب، ويعتبر الحصول على لقاح الإنفلونزا وكوفيد- 19 من أفضل طرق الوقاية، لأن التطعيم أمر حيوي للمعرضين لخطر المضاعفات، ومن هذه الفئة النساء الحوامل.

وقد وجدت أبحاث أن لقاح الإنفلونزا قد قلل من إصابات الحوامل بهذا الفيروس بنسبة 40%، كما أن الأجسام المضادة التي تنتجها المناعة بعد التطعيم تمر عبر المشيمة إلى الجنين، وتنتقل إليه عن طريق حليب الأم.

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وتنصح توصيات مايو كلينيك الحوامل بالآتي للوقاية من فيروسات البرد والإنفلونزا:

• الحصول على قسط كافٍ من الراحة.
• اتباع نظام غذائي صحي، وخاصة الفواكه والخضروات.
• الحركة والنشاط البدني بانتظام.
• البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.
• ابقاء الأطفال في المنزل عندما يمرضون.
• تجنب مخالطة الآخرين إذا كانوا مرضى.
• اتباع خطة الحمل التي أوصت بها الطبيبة، وتتضمن زيارات المتابعة والفحوصات وفيتامينات الحمل.
• تناول السوائل الخالية من الكافيين.

 

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