نصائح للحوامل للوقاية من الانفلونزا

الوكيل الإخباري-موسم الإنفلونزا ونزلات البرد وكورونا على الأبواب، ويعتبر الحصول على لقاح الإنفلونزا وكوفيد- 19 من أفضل طرق الوقاية، لأن التطعيم أمر حيوي للمعرضين لخطر المضاعفات، ومن هذه الفئة النساء الحوامل.



وقد وجدت أبحاث أن لقاح الإنفلونزا قد قلل من إصابات الحوامل بهذا الفيروس بنسبة 40%، كما أن الأجسام المضادة التي تنتجها المناعة بعد التطعيم تمر عبر المشيمة إلى الجنين، وتنتقل إليه عن طريق حليب الأم.

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وتنصح توصيات مايو كلينيك الحوامل بالآتي للوقاية من فيروسات البرد والإنفلونزا:



• الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

• اتباع نظام غذائي صحي، وخاصة الفواكه والخضروات.

• الحركة والنشاط البدني بانتظام.

• البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.

• ابقاء الأطفال في المنزل عندما يمرضون.

• تجنب مخالطة الآخرين إذا كانوا مرضى.

• اتباع خطة الحمل التي أوصت بها الطبيبة، وتتضمن زيارات المتابعة والفحوصات وفيتامينات الحمل.

• تناول السوائل الخالية من الكافيين.

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