نصائح للمرأة للتخلص من آلام الظهر

الوكيل الإخباري - للظهر مجموعات عديدة من العضلات التي تؤدي وظائف مختلفة. وتقوم عضلات ماخلف الفقرة (خلف الفقرات) بإسناد الجسم ليكون مستقيمًا، ومساعدة الظهر على التمدد. أما العضلات العجزية السيسائية فتربط الفقرات بتجويف الحوض.

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وتقوم العضلة شبه المنحرفة، والعضلة الظهرية العريضة، والعضلة الرافعة للوح الكتف، والعضلة المعينية الشكل، بإسناد وتحريك أعلى الذراع ولوح الكتف.

يتعرض الظهر في جسم الإنسان للعديد من المشاكل الصحية والأمراض التي يمكن أن تؤدي لآلام متفاوتة، إذ يحدث أحيانًا أن تبرز إحدى فقرات العمود الفقري إلى الخارج وتضغط على الأعصاب، وتُسمى هذه الحالة بالإنزلاق الغضروفي، الذي يُسبب آلاما شديدة أسفل الظهر وفي الفخذين والساقين.





آلام الظهر هي القاسم المشترك تقريباً بين جميع الناس، ويصيب النساء بشكل خاص خلال فترة الحمل أو صاحبات الوزن الزائد أو اللاتي يضطرن للوقوف أو الجلوس لوقت طويل أو اللاتي يعمدن لنقل أشياء ثقيلة.





لذا تحتاج المرأة لاتباع بعض الطرق الحياتية التي تحميها من آلام الظهر وتقلل من خطر الإصابة بها أو تفاقمها، وهي التالية كما نقل موقع "هيلثيستا" المختص بالشؤون الصحية عن المعالجة الفيزيولوجية لورا هارمان:



1- اتخاذ الوضعيات الصحيحة: معظم آلام الظهر تحصل نتيجة وضعيات الجلوس والوقوف الخاطئة وعدم التوازن العضلي الذي يمكن أن يضغط على مناطق محددة من العمود الفقري مؤديا لألم الظهر أو ضعف العظام.

2- تجربة وضعيات جديدة للنوم: لا ضير في تغيير وضعيات النوم من حين لآخر للتخفيف من آلام الجسم بشكل عام وآلام الظهر تحديداً. وتنصح الخبيرة بإمكانية رفع الضغط عن الظهر من خلال الإستلقاء على الجانب ووضع وسادة بين الركبتين للحفاظ على مستوى الحوض. كما تنصح بتغيير الفراش اللين بآخر أكثر صلابة لتجنب الإصابة بالتشنجات أثناء النوم.



3- ضبط الحركات: بحسب هارمان، فإن العديد من الحركات الخاطئة التي نقوم بها يومياً يمكن أن تتسبب لإصابتنا بآلام الظهر، منها رفع الأشياء بشكل خاطئ أو عدم الإنحناء بشكل صحيح أو رفع الاشياء الثقيلة باستمرار. وعليه تنصح المعالجة الفيريولوجية بضرورة ضبط الحركات وتصحيحها لمنع آلام الظهر.



4- الرياضة والبيلاتس: هناك العديد من التمارين التي تساعد على تخفيف آلام الظهر والتخلص منها، منها تمارين البيلاتس التي أثبتت فاعلية كبيرة في تحسين مرونة الجسم والمساعدة على علاج آلام الظهر. والبيلاتيس نظام للياقة البدنية يمكن القيام به في الصالة الرياضية أو مع مدرب شخصي بالتزامن مع التمارين الرياضية، ويساعد النشاطين معاً في تخفيف آلام الظهر من خلال تقوية عضلات الحركة والعضلات المسؤولة عن توفير الدعم والإستقرار للجسم.

5- تجنب الأحذية المسطحة: مثل أحذية الباليرينا التي تعشق النساء ارتداؤها لجمالها ونعومتها، لكن هذه الأحذية ذات النعل الخفيف قد تزيد من حدة آلام الظهر. لذا تنصح هارمان المرأة بوجوب استبدال هذه الأحذية بأخرى ذات نعل صلب وكعب بسيط لإراحة عضلات الظهر وتجنب الألم.



6- استخدام المكاتب المناسبة: بيئة العمل المناسبة هي من أولويات الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة، وتمتاز هذه البيئة بمكاتب ذات طول مناسب يحول دون الضغط على الفقرات القطنية للعمود الفقري. لذا احرصي عزيزتي على استخدام المكتب المناسب في العمل أو في المنزل، للحيلولة دون تفاقم آلام الظهر والتخلص منها.



7- عدم التوقف عن الحركة: يعتقد البعض أن الراحة هي الوسيلة الأفضل للتخلص من آلام الظهر، إلا أن العكس هو الصحيح. إذ أن قلة الحركة يمكن أن تزيد من هذه الآلام، وتنصح هارمان المرأة التي تعاني من الألم بصورة مستمرة بعدم التوقف عن الحركة، وكذلك تجنب الجلوس والوقوف لفترة طويلة، للتخلص من آلام الظهر بشكل فعال.

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