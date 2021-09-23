الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

النجار: جاهزية وثائق مشروع ناقل البحرين منتصف تشرين الأول

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

تهنئة لـ استبرق الراميني بمناسبة قدوم إلياس

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية

يسعدهم أن نبقى غارقين في الفشل

الخميس، 23-09-2021 03:19 م

نصائح للوقاية من أمراض الخريف

535


الوكيل الإخباري - يرتبط فصل الخريف بعدد من الأمراض التي تصيب الكثيرين وذلك بسبب اختلاف الطقس، وتغير في درجات الحرارة وانتشا الغبار والأتربة، وغيرها من الأسباب، وتزامنًا مع بداية دخول فصل الخريف نتعرف في التالي على أهم أمراض فصل الخريف وطرق الوقاية منها والتي وردت في عدد المواقع الصحية.

اضافة اعلان

 

أمراض فصل الخريف:


الإنفلونزا الموسمية: ومن أعراضها ارتفاع حرارة الجسم والعطس والسعال والشعور بآلام في الجسم.
حساسية الأنف: ومن أعراضها حرقان الأنف وانسداد الأنف وسيلان الأنف والعطس المتكرر وصعوبة التنفس.
التهاب الملتحمة: ومن أعراضها تورم العين وتهيج العين وخروج إفرازات من العين والحساسية الشديدة اتجاه الضوء.
الاكتئاب الموسمي: ومن أعراضه اضطرابات في الحالة النفسية وانخفاض الطاقة.
حمى القش: ومن أعراضها سيلان الأنف واحمرار العين وحكة الجلد والرشح المستمر والإرهاق الدائم.

 

نصائح للوقاية من أمراض الخريف:

1 - التركيز على الأطعمة الصحية والخضروات و الفواكه لرفع مناعة الجسم ومقاومة البكتيريا والفيروسات.
2 - شرب الماء الكافي على فترات متقاربة خلال اليوم.
3 - النوم الجيد وأخذ قسط من الراحة وعدم إجهاد الجسم.
4 - التقليل من الأمور التي تضر المناعة مثل التدخين والأكل غير الصحي.
5 - حماية العيون عند الخروج من المنزل بارتداء النظارات الشمسية.
6 - غسل اليدين باستمرار وتعقيمهما والحفاظ على نظافة الجسم ككل.
7 - عدم التعرض لتيارات الهواء البارد والمباشر لفترة طويلة.
8 - التعرض للشمس في الأوقات المناسبة لفترات كافية لتعزيز مناعة الجسم.
9 - على مرضى الحساسية بأنواعها الحرص على تناول الأدوية في حال الشعور ببداية التحسس.
10- -الحرص على غسل الأنف بواسطة المحلول الملحي عند الرجوع للمنزل.
تهوية المنزل وتنظيف الأسطح.

 

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
565e22ceb75812f94588bdf632a5e420c43d0f0d

العناية ببشرة الطفل الرضيع حسب النوع

20219231250544846Y

أهمية الفحص المبكر لتشخيص الإصابة بالزهايمر

رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة - صورة رئيسية وصورة اولى

رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة

2018_5_19_16_31_38_392

أسباب فقدان البصر

78-172700-japanese-extract-cut-cancer-processed-meat-2

اللحوم المصنعة تسبب السرطان.. والحل مستخلص نبات ياباني

78-194647-nervousness-infants-how-get-rid-3

كيفية التخلص من عصبية الرضيع