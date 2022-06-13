نصائح للوقاية من الصداع النصفي وإدارته

الوكيل الإخباري - عند الحديث عن أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الناس، خاصة النساء وفي مراحل مختلفة من حياتهن، يأتي الصداع ضمن أوائل هذه المشاكل. وهناك أنواع مختلفة من الصداع الذي يصيب الإنسان، منها العادي ومنها الشديد الذي يحتاج لعناية طبية مركزة، والمقصود هنا الصداع النصفي أو الشقيقة.





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تؤكد خبيرة الأعصاب أن مسببات الصداع النصفي فردية للغاية، كما أن مُسبب المرض لدى مريض واحد قد لا يكون كذلك بالنسبة لمريض آخر.





وعليه توصي الدكتورة ستارلينغ كافة الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، بوجوب اتباع نظام غذائي متوسطي مضاد للإلتهابات فيه فواكه وخضروات ومكسرات وبقوليات؛ تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم تناول الأغذية الكاملة وتجنب الأطعمة المعالَجة والصيام. مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض البيانات التي توصي بتناول المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية عن طريق تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل.



كما تحذر من أن الإفراط في استخدام مسكنات الألم، بما فيها تلك التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الأسبرين والأسيتامينوفين أو التي تُصرف بوصفة طبية، مثل العقاقير أفيونية المفعول وبعض أدوية الصداع النصفي أكثر من مرتين في الأسبوع، أن تؤدي لحدوث صداع ارتدادي، ويُعرف أيضًا باسم الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية.

وتقول الدكتورة ستارلينغ في هذا الصدد: "إذا كان شخص ما يعاني من نوبات الصداع النصفي 4 مرات أو أكثر في الشهر، فقد حان الوقت للتفكير في العلاج الوقائي. وإذا كان الشخص يعاني من نوبات الصداع النصفي بشكل غير متكرر، والتي تحدث أقل من 4 مرات في الشهر، فقد يكون أخذ علاج موصوف للصداع النصفي حسب الحاجة أكثر فعالية من الأدوية المُسكنة المتاحة دون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين".



هذا وتتحدث طبيبة الصداع عن علاجات جديدة للشقيقة، منها اكتشاف عائلة جديدة من الأدوية الوقائية التي تستهدف أحد أنظمة الجسم التي يُعتقد أنها السبب في الأمر، ونظام الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين وتطوير أجهزة طبية لعلاج الشقيقة.



وتقول الدكتورة ستارلينغ، إذا كان المرضى يعانون من آلام في الرأس تُقلل من قدرتهم على أداء وظائفهم، عليهم بدلًا من تشخيص أنفسهم والتداوي الذاتيـ أن يقوموا بزيارة مزود الرعاية الصحية للمساعدة في إدارة الأعراض.



وتضيف: "على مدى السنوات العديدة الماضية، كان هناك سيل من خيارات علاج نوبات الشقيقة والوقاية منها. لذا لدينا العديد من خيارات العلاج لتحسين حياة من يعانون من الشقيقة."

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