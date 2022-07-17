الوكيل الإخباري - تحمل الأوعية الدموية العناصر الغذائية الحيوية والأكسجين إلى كل جزء من أجزاء الجسم، وعندما تضيق هذه الأوعية الدموية أو تنسد بسبب جلطة دموية، ينقطع إمداد الدم عن العضو، ويمكن أن تتعرض المنطقة المصابة لأضرار جسيمة تعرف بالجلطة.

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في حالة جلطة العين يؤثر الانسداد على شبكية العين، وهي الطبقة الرقيقة التي تبطن السطح الداخلي للجزء الخلفي من العين، وهي التي ترسل إشارات ضوئية إلى الدماغ حتى تتمكن من فهم ما تراه عيناك، وعندما تنسدّ الأوردة الشبكية تتسرب السوائل إلى شبكية العين، ويتسبب هذا في حدوث تورم، ما يمنع الأكسجين من الدوران ويؤثر على قدرتك على الرؤية.



يسمى الانسداد في الوريد الشبكي الرئيسي انسداد الوريد الشبكي المركزي (CRVO). وعندما يحدث في أحد الأوردة الفرعية الصغيرة، فإنه يسمى انسداد الوريد الشبكي الفرعي (BRVO).

• نصائح للوقاية من جلطة العين:

إذا كنت تعتقدين أنك أو أي شخص آخر تعرفينه أصيب بجلطة العين، فاطلبي العناية الطبية على الفور، ولا يمكنك دائماً منع جلطة العين، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرصك:

- راقبي مرض السكري، واعملي على الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الأمثل حسب إرشادات الطبيب.

- عالجي الجلوكوما، إذ ترفع الجلوكوما الضغط في عينك، ما يزيد خطر الإصابة بجلطة العين، ويمكن أن تساعد الأدوية في إبقاء الضغط تحت السيطرة.

- حافظي على ضغط الدم، إذ يزيد ارتفاع ضغط الدم خطر الإصابة بجميع أنواع الجلطات، ويمكن للتغييرات في نمط الحياة أن تحدث فرقاً، وتتوفر أيضاً مجموعة متنوعة من أدوية ضغط الدم الفعالة.

- افحصي الكوليسترول إذا كان مرتفعاً جداً، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي والتمارين الرياضية في خفضه، وإذا لزم الأمر يمكنك تناول الدواء للسيطرة عليه.

- لا تدخني، فيمكن أن يزيد التدخين خطر إصابتك بجميع أنواع جلطات العين.

- أجرِي اختبارات لأمراض القلب، وهي جزء أساسي للوقاية من جلطة العين، ومناقشة عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب، مثل: تاريخ العائلة والنظام الغذائي ونمط الحياة.

- مارسي التمارين الرياضية بانتظام، إذْ توصي إرشادات النشاط البدني للأميركيين بـ2.5 ساعة في الأسبوع.

- تناولي نظاماً غذائياً صحياً للقلب. بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة.

زهرة الخليج