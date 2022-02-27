جددي نشاطك قبل الربيع

الوكيل الإخباري - فصل الربيع هو أجمل الفصول على الإطلاق. فهو فصل التجدد والانتعاش والطاقة الإيجابية.

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لكن العديد من الأشخاص يستقبلون فصل الربيع وهم يشعرون بالتعب والاكتئاب بسبب الضغوط الهائلة التي تعرضوا لها خلال فصل الشتاء، والمهام الصعبة التي أنجزوها. لا بدّ إذاً من إعادة شحن الطاقة وتجديد النشاط للإحساس بالخفة والانتعاش واستقبال فصل الربيع بمرح وتفاؤل.

تعزيز المناعة

يلعب جهاز المناعة دوراً أساسياً في حماية الجسم من الأمراض، ويتطلب الحفاظ عليه اتباع أسلوب عيش صحي يشمل الغذاء السليم والنوم الجيد وممارسة الرياضة بانتظام. ولتعزيز المناعة، لا بدّ من تناول الغذاء الصحي الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وتحديداً الفاكهة والخضروات، ولاسيما البطاطا الحلوة، واليقطين، والمانجو، والبروكولي، والكيوي، والليمون، والموز والأناناس، والتفاح، والقرنبيط والملفوف.

تناول النشويات الكاملة

تعتبر النشويات أو الكربوهيدرات مصدراً أساسياً للطاقة في الجسم وتساعد على حمايتك من أمراض القلب، والسمنة، والنوع الثاني من داء السكري. إنها مصدر مهم للألياف، والفيتامينات، والكلسيوم والفيتامين B. ويعتقد الكثيرون أن النشويات تسبب زيادة الوزن، لكنها بالمقارنة مع الدهون، تحتوي على أقل من نصف السعرات الحرارية، وما يزيد نسبة السعرات الحرارية للأطعمة النشوية هي الدهون المضافة إليها أثناء إعداد الطعام.

التنفس الصحيح

بعض أساليب التنفس الصحيح تساعد على تحسين أسلوب الحياة بشكل عام، مثل تقليل التوتر ومنع الأرق والتحكم في المشاعر وتحسين القدرة على الانتباه. ويقال إن التنفس العميق يزوّد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال الحيوية. ثمة تقنية موصى بها للتدرب على التنفس الصحيح تقوم على الوقوف بصورة مستقيمة والتنفس بعمق عبر الأنف فقط، ومن ثم حبس الهواء للحظات قصيرة وإجراء عملية الزفير بصورة بطيئة عبر الفم. ويمكن وضع اليد على البطن لمعرفة إذا امتلأ البطن أثناء الشهيق وفرغ أثناء الزفير.

ضبط التوتر

تؤكد الدراسات العلمية أن التوتر يرتبط عن كثب بالأمراض والاكتئاب وضعف جهاز المناعة. ويتسبب الإجهاد في إفراز عدد من الهرمونات، مثل الأدرينالين والدوبامين والنورادرينالين والكورتيزول، وهي هرمونات تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخلايا اللمفاوية التي تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. ثمة طرق بسيطة لتخفيف التوتر أبرزها ممارسة التمارين الرياضية واليوغا، وتناول الشاي الأخضر والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وتجنب الكافين، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، ومضغ العلكة.

مشروبات الديتوكس

إنها مشروبات صحية تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات، وتساعد على خسارة الكيلوغرامات الزائدة، وتحارب الالتهابات في الجسم، وتضفي النضارة على البشرة، وتساعد على تأخير علامات الشيخوخة.. تتألف مشروبات الديتوكس عموماً من مستخلصات الفواكه والخضار، وتزوّد الجسم بكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لحسن عمل الوظائف الحيوية. وهي أيضاً بديل صحي للوجبات الخفيفة الضارة المشتملة على الكثير من السعرات الحرارية.



الغذاء المتوازن

يحتاج الجسم دوماً إلى غذاء متوازن غني بالفاكهة والخضر، يمدّه بالطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية. والغذاء المتوازن يعني تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والأجسام المضادة، أي الخضر والفاكهة، والنشويات، ومنتجات الألبان، والبروتينات، والبقوليات... ولا بدّ أيضاً من شرب كمية مناسبة من السوائل الصحية وممارسة التمارين الرياضية.



تناول الشوكولا

تزخر الشوكولا الداكنة بالمعادن المفيدة، مثل البوتاسيوم والزنك والسيلنيوم. وتبين أن استهلاك الكاكاو يقلل مستويات الكولسترول الضار ويرفع معدلات الكولسترول الجيد، ويخفف بالتالي من خطر التعرض لأمراض القلب والشرايين. كما تعتبر الشوكولا الداكنة مثالية لمحاربة الاكتئاب والإحساس بالتوتر. لكن يجب عدم الإفراط في تناول الشوكولا لأنها غنية بالوحدات الحرارية وقد تسبب البدانة. لذا، يوصى بتناول مكعب واحد من الشوكولا السوداء كل يوم للحصول على الفوائد، والبقاء بمنأى عن المخاطر.



ممارسة التمارين الرياضية

الرياضة مفيدة للروح والجسم على حد سواء، ولذلك تُنصح جميع الفئات العمرية بممارسة التمارين الرياضية لأنها تعمل على تعزيز قوة العضلات، ومعالجة الاكتئاب والضغط النفسي، والحماية من الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري. والتمارين الرياضية مفيدة أيضاً لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الفائضة في الجسم، وتحسين صحة العظام والمفاصل حمايتها من الهشاشة، وتحسين تدفق الدورة الدموية، وتعزيز مستويات الطاقة وتجديد النشاط والحيوية. لكل هذه الأسباب، يجب المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، بالترافق طبعاً مع غذاء صحي ومتوازن.



النوم لساعات كافية

من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم للحفاظ على الصحة بشكل عام، وصحة العقل بشكل خاص. فالنوم الجيد يساعد على الوقاية من أمراض عدة، ويعزز الذاكرة والتركيز، ويحمي من داء ألزهايمر.

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