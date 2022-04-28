الوكيل الإخباري - 10 نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2022 كي نشجعك عزيزتي على الإلتزام ببعض العادات الصحية التي قد تساهم في الحفاظ على وزنك وعدم اكتساب الكيلوغرامات الزائدة بعد إنتهاء عيد الفطر المبارك.

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نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2022

1 - دربي نفسك على مضغ الطعام ببطء، فذلك قد يقلل من التهامك وشهوتك تجاه الأطباق اللذيذة المتنوعة وخصوصا الدسمة.

2- إلتزمي بتناول طبق صغير من الشوربات الخالية من الدسم أولا، ثم اتجهي نحو أطباق السلطات الخضراء الخالية من النكهات المتنوعة، بعدها ابدأي بتناول الوجبة الرئيسية، فذلك إحدى النصائح الذهبية المساهمة في كبح شهيتك.

3- قومي بالتركيز على الأطباق التي تحتوي على كميات أقل من البروتين مثل السمك والدجاج، وتناولي كميات أكبر من الخضروات والفواكه الطازجة والسلطات.

4- اشربي كمية كافية من الماء بدلًا من العصائر والمشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

5- تناولي الأصناف التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والحبوب الكاملة مثل الخبز والباستا.

6- تجنبي تناول الأطعمة بشكل مستمر مثل المكسرات والشيبس والفواكه المجففة وغير ذلك خلال اليوم، والأكل فقط في أوقات الوجبات. وفي حال رغبت بتناول هذه المأكولات، اختاري الأصناف غير المملحة من المكسرات أو الفواكه الطازجة.

7- استغلي الفرن على درجة حرارة متوسطة في تحضير جميع الوجبات المفضلة لك، مع مراعاة عدم إضافة الزيوت النباتية وأنواع السمن المتنوعة إلى محتوياتها، للحفاظ على القيمة الغذائية لها على الدوام.

8- قومي بطهي اللحوم بطريقة صحية مثل السلق أو الشوي مع عدم تعريض اللحوم للهب وتجنب اللحوم المحمرة في الدهون.

9- استخدمي أجهزة طهي الطعام على البخار، للحفاظ على فيتامينات وجباتك الرئيسية على الدوام.

10- مارسي بعض التمارين الرياضية كل يوم قدر الإمكان، مثل رياضة المشي مع العائلة أو أو حتى بعض التمارين الرياضية الخفيفة واليوغا في المنزل.

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