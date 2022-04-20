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الأربعاء، 20-04-2022 02:09 م

نصائح مهمة لتجنب تشكل حصى الكلى في رمضان

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الوكيل الإخباري - نصائح مهمة لتجنب تشكل حصى الكلى في رمضان، وحصى الكلى هي عبارة عن حصى صلبة قد تسبب ألماً شديداً على جانب البطن أو الخصر، بالإضافة إلى ظهور الدم في البول والغثيان أو القيء. وتزداد احتمالية الإصابة بحصى الكلى عند تناول نظام غذائي معين، أو نتيجة عدم شرب كمية كافية من السوائل، أو في حالة زيادة الوزن.

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ويمكن أن يزيد الصيام في شهر رمضان المبارك، ولا سيما خلال فصل الصيف من خطر الإصابة بأمراض الكلى، بخاصة الحصى، وذلك لقلة شرب الماء مما يؤدي إلى الجفاف وانخفاض كمية البول. وعند الإصابة بنوبة واحدة، فمن المحتمل أن تتكرر، لكن توجد عدة علاجات متاحة.

الإهتمام بصحتك أثناء الصيام ليس بأمر ثانوي بل هو جزء مهم من العادات الرمضانية. إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة جيدة وتجنب حصى الكلى خلال شهر رمضان المبارك:

1- شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء بين الإفطار والسحور (مع الماء العادي، يجب أيضاً تناول المزيد من الفواكه والخضروات والأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من الماء)، والتأكد من القيام بذلك على فترات منتظمة، لتجنب الإفراط في ترطيب الجسم أو إثقاله بالسوائل.
2 - تجنب أو تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) والسكريات المكررة والفوسفور والبوتاسيوم أثناء السحور، وكذلك الأطعمة الثقيلة والدهنية والمخللات والأطعمة المعلبة والجبن المالح والوجبات السريعة.
3 - تجنب القهوة والمشروبات الغازية أثناء السحور.
4 - تقليل تناول البروتينات الحيوانية خصوصاً اللحوم الحمراء.
5 - تجنب ممارسة الرياضة في ساعات الصيام وتأجيلها بعد ساعتين من الإفطار.
6 - البحث عن أطعمة بديلة مثل الحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات.
7 - يجب أن تكون وجبات الطعام متوازنة، وليس من الضروري تناول أطعمة ثقيلة على الجسم على وجبة الإفطار اليومي.
8 - الاعتناء بالصحة وفي حال مواجهة أي مشكلة أو صعوبة أثناء صيام رمضان، يجب زيارة الطبيب.
9 - في حال ظهور أي عارض مقلق، يجب طلب العناية الطبية الفورية: زيادة الوزن لأكثر من 2 كيلوجرام، ضيق التنفس، تورم الأطراف السفلية، فقدان الشهية/ الخمول، تورم الوجه، أو أي مشاكل صحية أخرى غير اعتيادية.

 

 

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