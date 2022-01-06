الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

بايدن يتهم "ترامب" بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في أمريكا

السعودية تشهد تسارعًا بعدد الإصابات اليومية بكورونا

قرار حكومي بشأن الجميد

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

روسيا: أكبر انخفاض لحصيلة إصابات كورونا

الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الخميس، 06-01-2022 03:46 م

نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي

رئيسية نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي


الوكيل الإخباري - نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي، هو النظام المكون من أطعمة تساهم في التخفيف من أعراض مرض التهاب الكبد، ولا تؤثر على الأدوية المتناولة أو تفاقم الأعراض، والأهم أن تحقق فوائد صحية للجسم لمقاومة المرض، وعن ذلك نتعرف في التالي:

اضافة اعلان

1 - الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الكيوي و البرتقال والفراولة.
2 - الخضراوات الغنية بالألياف والماء مثل الخيار والطماطم.
3 - البروتين وخاصة الأسماك.
4 - التوفو مناسب لمرضى التهاب الكبد سي.
5 - البيض الطازج.
6 - الأجبان الطبيعية وليست المصنعة.
7 - المكسرات والبذور بأنواعها.
8 - الكربوهيدرات المعقدة ومنها حبوب الإفطار والخبز ودقيق الشوفان.
9 - القهوة مناسبة لمرضى التهاب الكبد سي.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
da2ec957-9b43-4b2b-9206-956c89742ca3

نصائح طبية لعلاج دوالي الساقين

tbl_articles_article_20420_979618e1d69-7807-47fa-8438-8bef35a32f0b

التجشؤ المستمر يدل على هذه الأمراض

main-3-7-12-2018

فوائد أوراق الجوافة للأطفال

main_image61d6eda2d4aed

ماذا يحدث لصحتك عند تناول القرنفل يوميا ؟

رئيسية ما هي فوائد الماش للعظام

فوائد الماش للعظام

glasses-of-fresh-cranberry-drink

لمحاربة ارتفاع الكوليسترول.. تناولوا هذا المشروب السحري