الوكيل الإخباري - نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي، هو النظام المكون من أطعمة تساهم في التخفيف من أعراض مرض التهاب الكبد، ولا تؤثر على الأدوية المتناولة أو تفاقم الأعراض، والأهم أن تحقق فوائد صحية للجسم لمقاومة المرض، وعن ذلك نتعرف في التالي:





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1 - الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الكيوي و البرتقال والفراولة.

2 - الخضراوات الغنية بالألياف والماء مثل الخيار والطماطم.

3 - البروتين وخاصة الأسماك.

4 - التوفو مناسب لمرضى التهاب الكبد سي.

5 - البيض الطازج.

6 - الأجبان الطبيعية وليست المصنعة.

7 - المكسرات والبذور بأنواعها.

8 - الكربوهيدرات المعقدة ومنها حبوب الإفطار والخبز ودقيق الشوفان.

9 - القهوة مناسبة لمرضى التهاب الكبد سي.

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