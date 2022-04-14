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الخميس، 14-04-2022 10:32 ص

نظام غذائي من 3 خطوات يساعدك في إنقاص وزنك في رمضان

كيفية-إنقاص-الوزن-بطريقة-آمنة-وصحية


الوكيل الإخباري - ثبت علمياً أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم والأنظمة الغذائية الأخرى.

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من الأشياء التي تشغلنا كثيرا هذه الأيام هي الطريقة المثلى للحفاظ على الوزن دون زيادة أثناء شهر رمضان، حيث تكثر الولائم والعزائم. لا تخلو أي مائدة رمضانية من كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات السكرية والحلويات، فهي عادات رمضانية يصعب التخلي عنها، إلا إذا كان الصائم حريصاً بالفعل على الحفاظ على وزنه، بل ومحاولة إنقاص وزنه خلال الشهر الكريم.


فعلى ذمة تقرير نشره موقع "لايف ساينس" Live Science، هناك نظام غذائي قد يساهم بشكل كبير في مساعدتك للحصول على ما ترغب به، وهو التخلص من الوزن الزائد، بنهاية شهر الصيام.

 

فقد أكد التقرير علي ضرورة اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن الزائد، فقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم، والأنظمة الغذائية الأخرى.

وأكد التقرير أن التخلص من الوزن الزائد باتباع النظام الغذائي النباتي يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والإصابة بمرض السكري.


فإذا قررت أن تتبع النظام الغذائي النباتي الهادف للتخلص من الوزن الزائد، فعليك اتباع 3 نصائح، وهي:

 

1- عليك تناول البروتين النباتي أثناء اتباعك لهذه الحمية الغذائية النباتية، وذلك حتى لا يتعرض الجسم لأي مضاعفات صحية، وضعف في العضلات، أو حدوث مشاكل في الصحة العامة، كما أنه يساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالشبع، ولذا يمكنك تناول المكسرات والبقوليات والفول.

 

2- أكثر من تناول الألياف، فهي الكربوهيدرات المعقدة التي لا يمكننا هضمها بسهولة، وبالتالي تتغذى الميكروبات الموجودة في الأمعاء على الألياف من أجل النمو والبقاء على قيد الحياة، كما أنها تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذا حاول أن تكثر من الخضراوات والسلطة.

 

3- ابتعد عن السكريات المتمثلة في الحلويات والسكر المضاف، وأكثر من تناول الأطعمة الصحية النباتية مثل الفواكه وعصائر الفواكه غير المحلاة.

 

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