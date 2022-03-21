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الإثنين، 21-03-2022 02:52 م

نقص فيتامين د يهدد الأطفال بلين العظام

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام إن لين عظام الأطفال، اضطراب في أيض العظام، بسبب نقص فيتامين "د" أو خلل في أيض فيتامين "د".


وأوضحت الجمعية أن سبب نقص فيتامين "د" في الجسم، قلة التعرض لأشعة الشمس، وأن لهذا السبب يطلق على فيتامين "د" اسم "فيتامين الشمس".


وأضافت الجمعية أن من أسباب الخلل في أيض فيتامين "د" أمراض الكبد، أو المعدة، أوالأمعاء المزمنة وجراحات الجهاز الهضمي.


وتتمثل أعراضه في العظام الطرية والقابلة للتشوه واضطرابات المشي مثل العرج وتقوس الساقين للداخل أو للخارج، والانحناء الخلفي للعمود الفقري، واتخاذ القفص الصدري شكل الجرس، إضافة إلى تسوس الأسنان وكثرة تعرض العظام للكسر.


وللعلاج يجب إمداد الجسم بفيتامين "د" على نحو كاف بالتعرض المنتظم لأشعة الشمس، وتناول الأغذية الأغنية به مثل الأسماك، ومنتجات الألبان.

وفي حالات النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "د"، أما خلل  أيض فيتامين "د"، فيعدل بعلاج المرض المسبب له.

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