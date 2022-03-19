الفحم الطبي يعالج التسمم البسيط عند الطفل

الوكيل الإخباري - قالت حركة المنزل الآمن إن الأطفال أكثر عرضة للتسمم بفعل ابتلاعهم للأدوية ومستحضرات التجميل ونباتات الحدائق أو الغرف.





وأوضحت الحركة الألمانية أنه يمكن للوالدين علاج التسمم البسيط، ومن أعراضه شحوب الوجه، والغثيان، الخفيف، بما يعرف بـ "الفحم الطبي"، والذي يربط المواد السامة ويطردها من الجسم عند إخراجه، علماً أن الفحم الطبي يتوفر في صورة أقراص أو حبيبات.





أما عند التسمم الشديدة، وتتمثل أعراضها في الغثيان الشديد، والقيء، وفقدان الوعي، فيجب استدعاء الإسعاف على وجه السرعة.

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