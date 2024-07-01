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الإثنين، 01-07-2024 03:45 م

نقص فيتامين B12.. الأسباب والأعراض

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الوكيل الإخباري- قال مركز "الصحة" بألمانيا إن نقص فيتامين B12 له أسباب عدة، أبرزها اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل، نظرًا لأن المصادر الغذائية لفيتامين B12 تتمثل في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم الحمراء والبيض واللبن.

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أمراض الجهاز الهضمي

وأضاف المركز أن نقص فيتامين B12 قد يرجع أيضًا إلى أمراض الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي وداء كرون والتهاب القولون التقرحي والتهاب الغشاء المخاطي في المعدة.


كما قد يكون نقص فيتامين B12 أحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية مثل مثبطات مضخة البروتون ومضادات التخثر وبعض المضادات الحيوية وبعض أدوية الباركنسون وبعض أدوية السكري.


أمراض خطيرة

ويرفع نقص فيتامين B12 خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم (مثل فقر الدم) وأمراض الجهاز العصبي (مثل الاعتلالات العصبية) والخرف.


وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في خدر الجلد ووخز في الذراعين أو الساقين وفقدان الشهية وتقلبات مزاجية وصعوبة التركيز وضعف الذاكرة وتراجع القدرة على بذل المجهود واضطرابات النوم والتعب والإرهاق.


وأشار المركز إلى أن معدل الاحتياج اليومي من فيتامين B12 لدى البالغين يبلغ 4 ميكروغرام. ويمكن سد هذا الاحتياج من خلال تناول الأغذية الغنية بفيتامين B12 والمتمثلة في الأغذية الحيوانية. وبالنسبة للأشخاص النباتيين، فإنه يتعين عليهم تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B12.

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