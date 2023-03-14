نقص هذا الفيتامين يسبب تساقط الشعر !

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص وبشكل خاص النساء من مشاكل الشعر بما في ذلك تساقط الشعر والتقصف وغيرها من الأعراض المزعجة التي غالبًا ما تتطلب اتباع بعض الطرق للتخلص منها، وأهمها الحصول على الفيتامينات التي تؤثر على الشعر.





نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بحبوب فيتامين د لصحة الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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هل نقص فيتامين د يسبب تساقط الشعر؟

أثبتت نتائج بعض الأبحاث، أن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، حيث يعمل فيتامين د على تحفيز بصيلات الشعر القديمة والجديدة، وبالتالي ففي حالة النقص يتسبب ذلك في وقف نمو الشعر الجديد.



كما يتسبب نقص فيتامين د في سهولة الإصابة بالثعلبة مما يؤدي إلى صلع منطقة واحدة في فروة الرأس ومناطق أخرى بالجسم، بالإضافة إلى ذلك فإن النساء اللاتي تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عامًا يعانون من تساقط الشعر نتيجة انخفاض مستويات فيتامين د بنسبة كبيرة.



فوائد حبوب فيتامين د للشعر

عادًة ما يصف الطبيب حبوب فيتامين د للمريض في حالة نقص كميته بالجسم بنسبة كبيرة، حيث تقدم حبوب فيتامين د العديد من الفوائد الصحية للشعر من بينها:



- سهولة امتصاص الجسم لفيتامين د، وبالتالي تحسين صحة الشعر.

- تقليل الشعر المتساقط بكميات كبيرة.

- تقوية بصيلات الشعر وزيادة سمكها.

- الحد من فرص الإصابة بالثعلبة.

- زيادة نمو الشعر بشكل أسرع.

- تقليل تقصف الشعر.



زيادة فيتامين د في الجسم بالطرق الطبيعية

هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها في حالة تساقط الشعر نتيجة نقص فيتامين د بكميات كبيرة حيث تتضح في:



- الحرص على تناول الأسماك بكميات مناسبة، بما في ذلك السلمون والماكريل.

- التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

- تناول الحليب وعصير البرتقال.

- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.



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