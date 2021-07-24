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السبت، 24-07-2021 03:21 م

نوعين من مرض السرطان قد يختفي في العقود المقبلة

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الوكيل الاخباري - أفاد خبراء منظمة الصحة العالمية بأن البشرية لديها كل الفرص للتغلب على عدة أنواع من السرطان في العقود المقبلة.

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 هذا التقرير يكشف عن أنواع السرطانات، التي ستصبح شيئا من الماضي ولماذا.


سرطان الرحم


في نهاية شهر مايو/أيار، تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية ميليتا فوجنوفيتش في منتدى موسكو للأورام، قائلة إن البشرية لن تهزم السرطان في غضون عشر سنوات، لكنها بالتأكيد ستتأقلم مع بعض أنواعه.

 

وفوق كل شيء، يقترب الطب العالمي من هزيمة سرطان عنق الرحم، والذي يعتبر اليوم رابع أكثر الأمراض شيوعًا بين النساء.

 

يتم تسجيل أكثر من 570 ألف حالة جديدة في العالم سنويا، ويتسبب هذا النوع من السرطان في 7.5 % من الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة.


في الوقت نفسه، تمت دراسة المرض نفسه جيدًا، وتم تطوير لقاح آمن وفعال ضد العامل المسبب له، وهو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، حيث أظهرت العديد من التجارب السريرية والدراسات المنفصلة: في النساء اللواتي تم تطعيمهن به في سن 12-13، وبعد عشر سنوات لا توجد أمراض سرطانية أو أورام عنق الرحم.

عمليا لا توجد آثار جانبية للقاح باستثناء أعراض عصبية طفيفة والصداع، الذي يسجل فقط عند أربعة فقط من مائة ألف فتاة تم تطعيمها باللقاح.

كان الأستراليون أول من قام بتطعيم المراهقات على نطاق واسع في عام 2007.

 

في عام 2017، انخفض عدد الأمراض السرطانية وسرطان عنق الرحم بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا بمقدار النصف، وانخفضت الإصابة بالفيروس تقريبًا 20 مرة - من 22.7 إلى 1.5 في المئة.

 

بهذا المعدل، فبحلول عام 2066 سيختفي سرطان عنق الرحم تماما من القارة الخضراء.


ومع ذلك، فإن اللقاح لا يكفي، كما تقول منظمة الصحة العالمية. من المهم اختبار البالغين لفيروس الورم الحليمي البشري واكتشاف الحالات السابقة للتسرطن والأورام الخبيثة في النساء في الوقت المناسب.

 

أولاً، يمكن علاج هذا السرطان، إذا تم تشخيصه مبكرًا. وثانيا، يعتبر فحص وعلاج الآفات السرطانية أكثر ربحية من الناحية المالية من مكافحة السرطان المتقدم.


سرطان الرئة


يعتقد خبراء منظمة الصحة العالمية أن الانتصار على سرطان الرئة ليس بعيد المنال بشرط الإقلاع التام عن التدخين.


وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، فإن سرطان الرئة هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، إذ يتأثر الرجال بشكل خاص: من بينهم 18 في المئة من الوفيات ناتجة عن هذا.


الحقيقة هي أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 60 مادة مسرطنة، والنيكوتين يثبط جهاز المناعة.

 

غالبا ما يؤدي النوع الأول إلى تكوين أورام خبيثة، بينما يتسبب الأخير في أحد أكثر أشكال سرطان الرئة خطورة - سرطان الغدة.


كما لوحظ في منظمة الصحة العالمية، نحتاج إلى برامج حكومية للإقلاع عن التدخين. من الضروري رفع الضرائب على مصنعي السجائر، وحظر التدخين في الأماكن العامة.


في عام 2019، وافقت الحكومة الروسية على مفهوم مكافحة التبغ الذي وضعته وزارة الصحة حتى عام 2035، والذي يغطي السجائر والبخار وأنظمة تسخين التبغ.

 

من المفترض أنه في غضون 15 عاما، لن يدخن أكثر من 21 % من السكان البالغين في بلدنا. في غضون ذلك، تعد روسيا من بين الدول العشر الأكثر تدخينًا، وفقا للمجلة الطبية "The Lancet".



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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