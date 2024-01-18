نوع البروتين يؤثر على شيخوخة المرأة

الوكيل الإخباري - النساء اللاتي يستهلكن كميات أكبر من البروتين من مصادر نباتية، يتطور لديهن عدد أقل من الأمراض المزمنة، ويرجح أن يتمتعن بصحة أفضل بشكل عام مع تقدمهن في السن ، وفق دراسة حديثة في جامعة تافتس.



ونُشرت الدراسة أمس في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"، واستندت إلى بيانات 48 ألف امرأة، تم جمعها كل 4 سنوات بين عامي 1984 و2016. وكانت أعمارهن بين 38 و59 عاماً في بداية الدراسة، واعتبرن في صحة جيدة.

اضافة اعلان

ولاحظ الباحثون انخفاضاً ملحوظاً في أمراض القلب والسرطان والسكري وتدهور الصحة المعرفية والنفسية، لدى من أدرجن المزيد من البروتين في وجباتهن من مصادر مثل: الفول والبقوليات والمعكرونة والخبز، مقارنة بمن تناولن كميات أقل.



وتم تعريف البروتين النباتي في عام 1984 على أنه البروتين الذي يوجد في: الخبز والخضروات والفواكه والبيتزا والحبوب والمخبوزات والبطاطس المهروسة والمكسرات والفاصوليا وزبدة الفول السوداني والمعكرونة.



وكانت النساء اللاتي حصلن على النسبة الأكبر من البروتين من هذه المصادر أكثر عرضة بنسبة 46% لأن يكن أصحاء في سنواتهن اللاحقة.



ووجد البحث أن من تناولن المزيد من البروتين الحيواني مثل: لحم البقر والدجاج والحليب والأسماك والمأكولات البحرية والجبن، كن أقل عرضة بنسبة 6% للبقاء بصحة جيدة مع التقدم في السن.

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة