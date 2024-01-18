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الخميس، 18-01-2024 02:22 م

نوع البروتين يؤثر على شيخوخة المرأة

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الوكيل الإخباري - النساء اللاتي يستهلكن كميات أكبر من البروتين من مصادر نباتية، يتطور لديهن عدد أقل من الأمراض المزمنة، ويرجح أن يتمتعن بصحة أفضل بشكل عام مع تقدمهن في السن ، وفق دراسة حديثة في جامعة تافتس.

ونُشرت الدراسة أمس في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"، واستندت إلى بيانات 48 ألف امرأة، تم جمعها كل 4 سنوات بين عامي 1984 و2016. وكانت أعمارهن بين 38 و59 عاماً في بداية الدراسة، واعتبرن في صحة جيدة.

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ولاحظ الباحثون انخفاضاً ملحوظاً في أمراض القلب والسرطان والسكري وتدهور الصحة المعرفية والنفسية، لدى من أدرجن المزيد من البروتين في وجباتهن من مصادر مثل: الفول والبقوليات والمعكرونة والخبز، مقارنة بمن تناولن كميات أقل.


وتم تعريف البروتين النباتي في عام 1984 على أنه البروتين الذي يوجد في: الخبز والخضروات والفواكه والبيتزا والحبوب والمخبوزات والبطاطس المهروسة والمكسرات والفاصوليا وزبدة الفول السوداني والمعكرونة.


وكانت النساء اللاتي حصلن على النسبة الأكبر من البروتين من هذه المصادر أكثر عرضة بنسبة 46% لأن يكن أصحاء في سنواتهن اللاحقة.


ووجد البحث أن من تناولن المزيد من البروتين الحيواني مثل: لحم البقر والدجاج والحليب والأسماك والمأكولات البحرية والجبن، كن أقل عرضة بنسبة 6% للبقاء بصحة جيدة مع التقدم في السن.

 

 

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