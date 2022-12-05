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الإثنين، 05-12-2022 12:25 م

نوع من المكسرات يساهم في انقاص الوزن

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الوكيل الإخباري-أجرى باحثون فيما سبق الكثير من الدراسات حول المكسرات وفوائدها وتأثيرها على الصحة، وهل هي تزيد في الوزن خاصة بعد اتهامات كثيرة بذلك. إلا أن هذه المرة كانت نتائج الدراسة عكسية، حيث ثبت بالدليل العلمي أن اللوز يساعد على تخفيف الوزن.

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وفي التفاصيل، كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز يمكن أن يساعد الناس على تخفيف أوزانهم، حيث وجد الباحثون أن تناول 30-50 غراماً من اللوز يساعد في تقليل الشهية.


وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا اللوز بدلاً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قللوا ما مقداره 72 سعرة حرارية في الوجبة التالية.


وبحسب "ذا صن"، قالت الدكتورة، شراية كارتر، من جامعة جنوب أستراليا: "تعد معدلات زيادة الوزن والسمنة مصدر قلق كبير للصحة العامة، وقد يكون تعديل الشهية من خلال الاستجابة الهرمونية هو المفتاح لتعزيز إدارة الوزن".


وأضافت: "درس بحثنا الهرمونات التي تنظم الشهية، وكيف يمكن للمكسرات، خاصة اللوز، أن تساهم في التحكم في الشهية".


وتابعت: "وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات في الهرمونات المنظمة للشهية، والتي ربما تكون قد ساهمت في تقليل تناول الطعام".

 

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