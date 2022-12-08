كيف يساهم زيت الزيتون بالحفاظ على درجة حرارة الجسم ؟

الوكيل الإخباري-يعد زيت الزيتون كنزاً من الفوائد لجسم الإنسان، فهو غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من التلف الخلوي المسبب لمجموعة من الأمراض المقلقة.



تقول أخصائية العلاج الغذائي ليندا فيزولي: «زيت الزيتون غني بالدهن الأحادي غير المشبع وحمض الأوليك».



ويحتاج جسمنا إلى الدهون لامتصاص العناصر الغذائية، ولإنتاج الهرمونات، والطاقة، وحماية أغشية الخلايا والحفاظ على حرارة الجسم.

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ولخصت أخصائية التغدية " ليندا فيزولي " عدة فوائد لزيت الزيتون منها :



يحتوي على أحماض مضادة للالتهابات



غني بالمواد المضادة للأكسدة



يمنع تلف الخلايا



يفيد صحة القلب



يقوي صحة المفاصل

عكاظ

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