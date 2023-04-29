نوع من المكسرات آمن لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراج الفول السوداني في النظام الغذائي اليومي، كسناك خفيف في منتصف اليوم، خوفًا من أن يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناوله.





في السطور التالية، نستعرض تأثير الفول السوداني على مرضى السكري، وفقًا لمواقع "Medical News Today" و"Healthline" وTimes of india".



هل يمكن لمرضى السكري تناول الفول السوداني؟

يعتبر الفول السوداني من المكسرات الآمنة لمرضى السكري، ويرجع السبب إلى انخفاض مؤشره الجلايسيمي، حيث يبلغ 14 درجة فقط، مما يعني أنه لا يؤثر سلبًا على مستويات سكر الدم.

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وكشفت دراسة منشورة في المجلة البريطانية للتغذية، أن تناول وجبة إفطار تحتوي على الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم على مدار اليوم.



وهناك عامل آخر ينفي ارتفاع سكر الدم عن الفول السوداني وهو احتوائه على مستويات جيدة من معدن الماغنسيوم، المعروفة بقدرته على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم.



ومن الأسباب التي تجعل الفول السوداني مناسبًا لمرضى السكري، هو احتوائه على 4.57 جرامًا من الكوبوهيدرات و1.34 جرامًا من السكر و2.4 جرام من الألياف لكل أونصة، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.



وتقدم الألياف الغذائية الموجودة في الفول السوداني فوائد مذهلة لمرضى السكري، أبرزها:



- ضبط سكر الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

- الحد من الإصابة بأمراض القلب، بفضل قدرتها على خفض الكوليسترول الضار بالدم.



- فقدان الوزن، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

والألياف ليست العنصر الغذائي الوحيد الذي يساعد على التخسيس بالفول السوداني، بل يتميز أيضًا باحتوائه على البروتين، الذي أظهر فعالية كبيرة في إنقاص الوزن لدى بعض النساء البدينات المصابات بالسكري في دراسة عام 2013.



الكمية المسموحة من الفول السوداني في اليوم لمرضى السكري

تختلف الكمية المسموحة من الفول السوداني في اليوم حسب النوع، حيث توصي جمعية السكري الأمريكية النساء بتناول حوالي 25 جرامًا منه، بينما الرجال يُسمح لهم باستهلاكه بمعدل 38 جرامًا.

متى يكون الفول السوداني ممنوعًا لمرضى السكري؟

يجب على مرضى السكري الابتعاد تمامًا عن الفول السوداني، في حالة المعاناة من حساسية البقوليات، لأنه يزيد من حدة أعراضها، للاطلاع عليها، اضغط هنا.

هل يقي الفول السوداني من السكري؟



في دراسة منشورة في المجلة الطبية الأمريكية، وجد الباحثون أن الفول السوداني يلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



وكشف استطلاع أجرته ADA، أن تناول كمية وفيرة من الأطعمة الغنية بالألياف، لا سيما الفول السوداني، يحد من الإصابة بالنمط الثاني من السكري بنسبة تتراوح بين 20 و30%.





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