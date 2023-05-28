هام لمواجهة العاصفة الترابية .. اتبع هذه الإجراءات الصحية

الوكيل الإخباري - تؤثر العاصفة الترابية على صحة الجهاز التنفسي سواء لدى الأطفال أو الكبار المصابين بمشكلات في الجيوب الأنفية والصدر، لذا يُراعى اتباع بعض النصائح في ظل هذه الأجواء:

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نصائح لمواجهة العاصفة الترابية



1-غسل اليدين باستمرار

تعتبر الفيروسات والبكتيريا أكثر شيوعًا وسط العواصف الترابية، وتلتصق الأتربة والرمال والجراثيم باليدين، وبالتالي يجب غسل اليدين بشكل مستمر، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف نهائيًا قبل تنظيف اليد جيدًا سواء بالماء والصابون أو الكحول.



2-الحرص على ترطيب الأنف

عادًة ما يصاحب ارتفاع درجات الحرارة والرياح حدوث جفاف في الهواء، ومن ثم يجب الحرص على ترطيب الأنف للوقاية من حدوث أي التهابات، وذلك عن طريق غسل الأنف بالمياه أو استعمال محلول ملحي.





3-تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة

من الصعب تنقية الهواء من الأتربة والغبار والفيروسات والبكتيريا عند التواجد في الأماكن المفتوحة، لذا يفضل تجنب الخروج من المنزل حال المعاناة من مشكلة في الجهاز التنفسي، واستخدام منقي الهواء في الغرفة للتخلص من أي مهيجات للأنف والصدر.



4-ارتداء الكمامة

يُنصح بارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من المنزل، وذلك للوقاية من استنشاق الأتربة والغبار والبقاء في وضع آمن قدر الإمكان.



5-شرب الكثير من السوائل

يساعد شرب السوائل على تخفيف أعراض التهابات الجيوب الأنفية من خلال تنظيف الممرات الأنفية والتخلص من طبقة المخاط وترطيب الأنف والحلق والوقاية من السعال.



6- إغلاق نوافذ الغرف والسيارات

يساهم إغلاق نوافذ الغرف والسيارات في الحد من التعرض للعواصف الترابية، كما يمكن تشغيل منقي الهواء في المنزل أو السيارة للحصول على أفضل وضع في ظل تلك التقلبات الجوية.

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