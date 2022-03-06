هذا هو أفضل وقت لتناول المكسرات

الوكيل الإخباري - المكسرات هي واحدة من أكثر خيارات الوجبات الخفيفة الصحية ، فهى تحتوى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والتى تلعب دورا مهما في مكافحة الالتهابات وتلف الخلايا والأنسجة التي تسببها الجذور الحرة، كما أنها غنية بالألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ، وتظهر الأبحاث أنها تساعد على خفض الكوليسترول وتحسين وظائف الأوعية الدموية وإفادة العضلات والمفاصل أيضًا.

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قد تحتوي بعض المكسرات على نسبة عالية من الدهون ، ولهذا يُنصح بتناولها بكميات محدودة وفي وقت محدد حتى لا تؤثر على صحتك، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

تحتوي المكسرات على أنواع عديدة من العناصر الغذائية الكلية مثل الحديد والفيتامينات والمعادن والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية غير المشبعة والعديد من العناصر الغذائية الدقيقة الأخرى مثل النحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك باختصار ، تُعرف هذه باسم مولدات الطاقة لجسمنا بأنهم يلعبون دورًا مهمًا في تحقيق الفوائد الصحية المختلفة ولكن يجب على المرء أن يستهلكها على فترات مختلفة خلال اليوم لاستخراج أكبر عدد ممكن من المساعدات منها .



إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى فائدة من تناول المكسرات ، يُنصح بتناولها في الصباح، يمكن أن يساعدك تناول المكسرات مع وجبة الإفطار على درء التعب وتنظيم ضغط الدم في جسمك بسلاسة، يلعبون دورًا رئيسيًا في إزالة الكوليسترول السيئ من الدم وتحسين أداء القلب

لبنان 24

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