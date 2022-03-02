هذه أسوأ عادات غذائية تضر بصحة البشرة.. تجنبوها!

الوكيل الإخباري - تحافظ بعض الأطعمة على مظهرك شابًا، حيث تحتوي على مكملات يمكن أن تعزز صحة البشرة. وتمنح هذه الأطعمة بشرة متوهجة، ولكن يمكن في الوقت نفسه أن تتسبب بعض العادات السيئة في إلحاق الضرر بالبشرة وصفائها.

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وتقول اختصاصية التغذية بولينا لي إن هناك ستة أنماط من الأكل غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الجلد، كما يلي:

1. الأطعمة المسببة للالتهابات

يأتي على رأس قائمة الأطعمة المسببة للالتهابات البطاطس والدجاج المقلي والمعجنات المُصنعة والخبز الأبيض. تقول لي: "يمكن أن يؤثر استهلاك الأطعمة الالتهابية سلبًا على صحة الأمعاء ويزيد من الالتهاب الداخلي مما يؤدي إلى انتشاره إلى الجلد. ترتبط صحة الأمعاء بعمق بالبشرة.

2. نظام تغذية "اليويو"

إن هناك عادة غذائية سلبية أخرى يمكن أن تضر البشرة والصحة بشكل عام. تقول راشيل فاين، اختصاصية تغذية إنه "من المثير للاهتمام، أن بعض الأبحاث تظهر أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين حب الشباب والأكل المضطرب، مما يعني أن الأكل المضطرب هو متغير مربك يجب التحكم فيه في الأبحاث المتعلقة بحب الشباب".

3. نقص البروبيوتيك

إن النظام الغذائي الذي يؤدي إلى نقص الحصص التي تشتمل على البروبيوتيك يتسبب في مشاكل للجهاز الهضمي، وتقول لي إن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الأساسية التي تشرح الصلة بين صحة الأمعاء والجلد، ولكن من المرجح أن تكوين ميكروبيوم الأمعاء في جسم الإنسان يساهم في تطوير بعض الحالات الجلدية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من خلل التنسج في الأمعاء"

4. الكربوهيدرات المكررة

تشتمل قائمة الكربوهيدرات المكررة على المعكرونة والخبز الأبيض والحلويات المعبأة، وهي أطعمة ينبغي التقليل من تناولها لتحسين الصحة العامة وكذلك البشرة.

5. عدم تناول الألياف

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي لا يشتمل على كميات كافية من الأطعمة الغنية بالألياف ربما يكون عاملاً آخر يساهم في ضعف البشرة.

6. نظام غذائي غربي

تقول لي إن نتائج إحدى الدراسات تشير إلى أن "الأنظمة الغذائية الغربية عادةً ما تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المُصنعة بشكل مفرط والكربوهيدرات المكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب.

لبنان 24

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