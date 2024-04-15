الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

صحة غزة: 7 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف إسرائيلي بالنصيرات

النقل البري توضح حول آخر موعد لاستلام دعم بدل المحروقات

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد "الأقصى"

استطلاع: انخفاض قياسي لتأييد الأمريكيين موقف بايدن من حرب غزة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في ديرعلا غداً

صورة - استشهاد حفيدة إسماعيل هنية متأثرة بجراحها

بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن .. الاحتلال يعتقل فتاة بنابلس

إصابة 4 جنود إسرائيليين بلغم قرب الحدود مع لبنان

الإثنين، 15-04-2024 12:20 م

هذه الأعشاب تساعد على خفض الكوليسترول خلال الصيف!

2024_04_12_09_37_02


الوكيل الإخباري - يشكل ارتفاع مستويات الكوليسترول خطرًا كبيرًا على صحة القلب ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اضافة اعلان


وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، ينصح الخبراء بضرورة السيطرة على مستويات الكوليسترول من أجل التمتع بصحة مثالية، كما يلي:

1. ثوم
يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومنع تراكم الترسبات في الشرايين. يمكن أن يساعد دمج الثوم الطازج في الوجبات أو تناول مكملات الثوم في تعزيز صحة القلب.


2. كُركُم
يتميز الكركمين، المركب النشط في الكركم، بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تساعد إضافة الكركم إلى الأطباق أو الاستمتاع بشاي الكركم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وتحسين وظائف القلب.


3. زنجبيل
يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية. إن دمج الزنجبيل الطازج في العصائر أو الشاي أو البطاطس المقلية يمكن أن يدعم صحة القلب ويخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي.


4. قرفة
تساعد القرفة، الغنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول، على تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية. يمكن أن يوفر رش القرفة على دقيق الشوفان أو الزبادي أو سلطات الفاكهة طريقة لذيذة لدعم صحة القلب خلال أشهر الصيف.


5. نبات الحلبة
تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد تناول شاي الحلبة أو إضافة بذور الحلبة إلى الحساء أو اليخنة أو السلطات في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.


6. الريحان
يحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول والكاريوفيلين، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن شرب شاي تولسي أو إضافة أوراق الريحان الطازجة إلى السلطات والصلصات بما يمكن أن يدعم صحة القلب في حرارة الصيف.


7. إكليل الجبل
يحتوي إكليل الجبل على حمض الروزمارينيك، وهو مركب يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية. إن إضافة الروز ماري الطازج إلى المخللات أو الخضروات المشوية يمكن أن يوفر نكهة وفوائد صحية للقلب.


8. مردقوش
يشتهر الأوريغانو بأنه غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL والحماية من أمراض القلب.
ويمكن أن يؤدي استخدام الأوريغانو الطازج أو المجفف في صلصات المعكرونة أو السلطات أو البيتزا المصنوعة بالمنزل إلى إضافة نكهة مع تعزيز صحة القلب.


9. بَقدونس
كما يحتوي البقدونس على مركب اللوتولين، الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات في الجسم. إن إضافة البقدونس الطازج إلى السلطات أو الحساء أو العصائر يمكن أن يدعم صحة القلب ويعزز الأطباق الصيفية.


10. الكزبرة
تحتوي الكزبرة على مركبات مثل اللينالول والجيرانيول، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وبالتالي تحسين وظائف القلب. يمكن أن توفر إضافة أوراق الكزبرة الطازجة إلى الصلصة أو السلطات أو المخللات طريقة منعشة لدعم صحة القلب في فصل الصيف.

 

صوت بيروت انترناشونال 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_9_6_16_35_12_437

بدون أدوية- 5 طرق طبيعية للتخلص من كثرة التبول

النظام-النباتي-لفقدان-الوزن

دراسة: التوازن الغذائي أفضل من الحمية النباتية

33257-فوائد-السماع-للموسيقى-1-1636193370

دراسة.. الاستماع للموسيقى الحزينة يؤدي للسعادة

6617c9944c59b74c6d5e0df5

تحذير! الأطعمة المصنّعة خطر على جهازك التنفسي

main_image661b95a6ebf56

15 دقيقة من التمارين تكفي لتعزيز المناعة

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يخفف التهاب القولون التقرحي