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السبت، 21-05-2022 03:13 م

فوائد المشمش عديدة ومتنوعة

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الوكيل الإخباري - يعد المشمش أحد الفواكه المغذية ذات الفوائد العديدة، إذ يحتوي على مضادات الاكسدة والبيتا كاروتين والألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وأشهرها البوتاسيوم وفيتامين ج.

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إن فوائد المشمش الصحية الهامة للجسم عديدة ومتنوعة، وهي كما الآتي:

1. تعزيز صحة القلب
يعد المشمش مفيدًا لصحة القلب وجهاز الدوران، وذلك للأسباب الآتية:
- يعد المشمش عالي بمضادات الاكسدة القوية، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وهي مهمة لمحاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتعزيز صحة القلب والحماية من التجلطات والسكتات.
يحتوي المشمش على الألياف التي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يجعل له دور كبير في تعزيز صحة الشرايين بشكل كبير وتقليل الإصابة بالجلطات وارتفاع الكوليسترول.
تعد بعض المعادن في المشمش كالبوتاسيوم مهمة لتنظيم عمل القلب وانقباض عضلته، والمساعدة على ارتخاء الشرايين والأوعية، وبالتالي له دور كبير في تنظيم ضغط الدم وإبقائه ضمن الطبيعي.

 

2. تعزيز صحة العيون
المشمش غني جدًا بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، وهما من مضادات الأكسدة القوية والمهمة جدًا لحماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة، ونقصهما قد يسبب العشى الليلي.
كما أن لتناول الفواكه بشكل عام والمشمش بشكل خاص دور كبير في تقليل نسبة إصابة كبار السن بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

 

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
لأن المشمش غني بالألياف الغذائية المهمة لتسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك، فهذا يجعل للمشمش دور كبير جدًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ووقايته من العديد من المشكلات والاضطرابات.

 

4. الوقاية من فقر الدم
يقدم المشمش بأنواعه المختلفة الطازج منها والمجفف، مثل: قمر الدين الفوائد الآتية:
- مصدر غني للحديد والمهم جدًا لعمل الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم، والوقاية من فقر الدم.
- مصدر غني جدًا لفيتامين ج والذي يعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم والاستفاده منه.

 

5. جعل البشرة وردية ومشرقة
مضادات الأكسدة التي يحويها المشمش وبالذات فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ج تساعد على زيادة بشرتك جمالًا وإشراقًا، ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد، وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين مرونتها، كما يدخل المشمش وأقنعته في علاج حب الشباب والتخلص منه.

 

6. تعزيز وتقوية صحة العظام
من فوائد المشمش أنه يحتوي على كميات جيدة من جميع المعادن الضرورية لنمو العظام ووقايتها من الترقق والهشاشة، مثل: الكالسيوم، والفسفور، والمنغنيز، والحديد، والنحاس.


7. تخفيف الالتهاب
للمشمش خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تنظيم مستوى درجة حرارة الجسم أثناء المرض، كما يمكن أن يقلل الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة في حالات التهاب المفاصل والنقرس.

 

ويب طب 

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