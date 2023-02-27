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الإثنين، 27-02-2023 04:59 م

هل ابتلاع طفلك لأسنانه المكسورة يشكل خطر؟

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الوكيل الإخباري- تبديل الأسنان أحد مراحل النمو التي يمر بها الطفل، يختلف الأمر من طفل لآخر ولكن عادًة بحلول العام السادس تبدأ أسنان الطفل في التراخي ثم السقوط، قد يبتلع الطفل السن عن طريق الخطأ.. فهل يشكل ذلك ضرر؟

نستعرض في التقرير التالي مخاطر ابتلاع الطفل للأسنان المكسورة، وطرق التعامل المناسبة، وفقًا لـ "Kids health".


اعتمادًا على ما إذا كان الطفل قد ابتلع أحد الأسنان اللبنية أو الأسنان الأساسية، قد لا يلاحظ الأطفال دائمًا سقوط أسنانهم اللبنية خاصةً إذا حدث ذلك أثناء تناول الطعام أو النوم.

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عادًة لا تتسبب الأسنان اللبنية أي مخاطر عند ابتلاعها، نظرًا لأنه يتكون أساسًا من الكالسيوم وسيذوب في أحماض المعدة فهو غير ضار، إذا لم يذوب في المعدة فمن المحتمل أن يتقلص حتى يصبح صغيرًا بدرجة كافية ليمر بشكل طبيعي.
تذوب الجذور عادة قبل سقوط السن لذلك لا يوجد طرف حاد بالسن قد يتسبب في إلحاق الضرر بأي من أجزاء الجهاز الهضمي.


وقد يبتلع الأطفال أيضًا الأسنان الأساسية عن طريق الخطأ في حال السقوط أو التعرض لصدمة شديدة ونظرًا لأن الأسنان الأساسية أكبر فمن الممكن أن تعلق في الأمعاء لدى الطفل.


وفي حال حدوث ذلك لا يجب مساعدة الطفل على التقيؤ ما قد يسبب إزعاج أو ألم للطفل، وقد يؤدي أيضًا رجوع الطفل عبر المرئ في جرح صغير في المرئ أو الحنجرة.
تدخل حوالي 93% من الأجسام الغريبة التي يتم ابتلاعها إلى الجهاز الهضمي ما يقرب من 8% فقط يجدون طريقهم إلى القصبة الهوائية والتي تعتبر حالة طبية طارئة، ولتجنب حدوث ذلك يجب استشارة الطبيب، وقد يخضع البعض لاختبار بالأشعة للتأكد من أن السن غير عالق، وإذا مر الضرس بشكل سليم يخرج من البراز بعد أن يتآكل ويتضاءل حجمه.


وقد تظهر بعض الأعراض على الطفل والتي تشير إلى تعرض الطفل للضرر نتيجة ابتلاع الضرس، وفي تلك الحالة يجب الحصول على الاستشارة الطبية العاجلة، وتتمثل تلك الأعراض فيما يلي:


-آلام في الرقبة أو الصدر.
-صعوبة في البلع.
-تكرار القيء.
-ألم في البطن.
-حمى.
-سيلان اللعاب.
-براز دموي.
-قيء مدمم.


ما الذي يجب فعله عند ابتلاع الطفل للسن المكسور؟
في حال ابتلاع الطفل للسن المؤقت أو الأساسي، يجب القيام بما يلي:
- الهدوء، واخبار الطفل أن الأمر لا يستدعي القلق.
- التأكد من أن الطفل يتنفس بشكل مناسب.
- التأكد من سهولة البلع .
- استشارة الطبيب في حال ملاحظة أي عرض غير طبيعي.

الكونسلتو الطبي

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