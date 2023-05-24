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الأربعاء، 24-05-2023 10:23 ص

هل البرقوق يرفع السكر؟

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الوكيل الإخباري- يرغب بعض المصابين بداء السكري في إدراج البرقوق في النظام الغذائي اليومي، لكنهم يشعرون بالقلق من أن يكون من الفواكه التي تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

هل البرقوق يرفع سكر الدم؟
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة في مصر ، إن البرقوق من الفواكه الصيفية المفيدة والآمنة لمرضى السكري، مؤكدًا أنه لا يسبب ارتفاع سكر الدم عند تناوله.

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وأضاف أنور أن البرقوق لا يرفع سكر الدم، بفضل احتوائه على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى غناه بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.


ومن الأشياء التي تؤكد أن البرقوق لا يؤثر سلبًا على مستويات سكر الدم هو انخفاض مؤشره الجلايسيمي، حيث يبلغ 29 درجة، بحسب موقع "Livestrong".


ومع ذلك، أوصى استشاري أمراض الباطنة مرضى السكري بتناول البرقوق بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.


كم حبة برقوق مسموحة لمرضى السكري في اليوم؟
وشدد على ضرورة ألا تزيد الكمية التي يستهلكها مريض السكري من البرقوق في اليوم عن 3 ثمرات، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية العالية، دون التأثير على سكر الدم.


واختتم أنور حديثه بتوضيح أن هناك فواكه أخرى يشتهر بها فصل الصيف قد تهدد مرضى السكري بارتفاع سكر الدم عند تناولها بشكل مفرط، وهي:
- التين البرشومي.
- العنب.
- المانجو.
- البلح.

 

الكونسلتو الطبي 

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