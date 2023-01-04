الوكيل الإخباري-يعتبر الرمان من الفواكه المفيدة التي يشتهر بها فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

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هل الرمان يرفع السكر؟

ومع ذلك، يتجنب مرضى السكري تناول الرمان في الشتاء، لاعتقادهم أنه يتسبب في ارتفاع سكر الدم، وهذا ما نفاه الدكتور حلمي المصري، استشاري أمراض الباطنة في مصر.



وأوضح المصري أن الرمان من الفواكه الشتوية الآمنة لمرضى السكري، نظرًا لاحتوائه على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، تبلغ 15 جرامًا لكل 100 جرام منه.



وأضاف استشاري أمراض الباطنة أن الرمان يرفع الجلوكوز بالدم في حالة واحدة فقط، وهي إضافة السكر الأبيض إلى حبيباته، محذرًا من تناوله بهذه الطريقة، لأنها تقلل من فوائده وتكسبه سعرات حرارية عالية.



وبحسب موقع "NDTV"، يلعب الرمان دورًا كبيرًا في تنظيم مستويات السكر بالدم، لاحتوائه على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.



ويتميز الرمان أيضًا بانخفاض مؤشره الجلايسيمي، مما يعني أنه لا يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناوله، وفقًا لموقع "HealthifyMe".



وأكد المصري أن الرمان ليس فاكهة الشتوية الوحيدة المفيدة لمرضى السكري، بل هناك فواكه أخرى لا تقل أهمية عنه، وهي:

- الجوافة.

- البرتقال.

- اليوسفي.

- الفراولة.



فواكه ترفع سكر الدم

واختتم حديثه بتحذير مرضى السكري من تناول التين البرشومي والبلح والعنب، لأن الكربوهيدرات الموجودة بهذه الفواكه تتراوح بين 35 و50 جرامًا، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناولها.





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