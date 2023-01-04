الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 01:03 م

هل تؤثر أدوية التخسيس على الحمل؟

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الوكيل الإخباري-توجد علاجات كثيرة تزيد حرق الدهون، منها ما يعتمد على الكافيين لرفع معدل الأيض، أو على خلطات عشبية، لم تدرس علمياً بما يكفي، لكنها قد تهدد بالإجهاض.

ويعتبر الكافيين من المكونات الأكثر شيوعاً في المكملات الغذائية لزيادة حرق الدهون. ويرفع الكافيين  معدل ضربات القلب والتنفس، ويغير أنماط تدفق الدم، ويؤدي تناوله بجرعات كبيرة إلى الإجهاض .

ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، لا يتطلب التسجيل القانوني لخلطات وأقراص التخسيس اختبار سلامتها عند الحمل، ولا توجد أبحاث كافية عن تأثيرها على الإخصاب، لكن لا ينصح بتناولها أثناء التخطيط للحمل.

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