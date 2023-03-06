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الإثنين، 06-03-2023 02:25 م

هل تتركها بأحواض الغسيل ليلًا؟ هكذا يجب أن تتعامل مع الأدوات الحادة بالمطبخ !

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الوكيل الإخباري- هل تترك السكاكين عادة في أحواض الغسيل ليلًا؟ وهناك مجموعة من التدابير الوقائية عند التعامل مع الأدوات الحادة في أماكن إعداد الطعام، والتي يجب عدم الاستهانة بها أبدًا.

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التعامل مع السكاكين بحذر عند غسلها

 

غسلها بالماء والصابون جيدًا، مع تعقيمها بالماء الساخن


عدم ترك السكاكين متفرّقة على أسطح العمل


استخدام القفاز المعدني عند التقطيع


توضيب السكاكين بشكل آمن بعد الاستخدام


لا تحاول التقاط السكاكين في حال سقوطها


لا تحمل أدوات أخرى عند حمل السكاكين


إبعاد الأدوات الحادة عن الأطفال في المطبخ، ووضعها في أماكن يصعب الوصول إليها


لا تستخدم السكاكين لفتح العلب أو تقطيع الأكياس


عدم إعطاء الأطفال أي أدوات حادة أو أواني زجاجية عند تناول الطعام


عدم ترك السكاكين والأدوات الحادة في أحواض الغسيل ليلًا، ما يساهم في وقوع إصابات عندما يستخدم شخص آخر حوض الغسيل في الظلام


الابتعاد عن المحادثات، سواء الهاتفية أو مع أشخاص آخرين، أثناء استخدام الأدوات الحادة

ونشرت هيئة الصحة العامة في السعودية أيضًا بعض التدابير الوقائية للحدّ من إصابات السقوط والتعثر في أماكن إعداد الطعام.

 

ومن بينها:


تنظيف سطح الأرض في حال وقوع أي مواد


إزالة العوالق من الممرات والمحافظة على إبقائها خالية من الفوضى بشكل دائم
إغلاق أبواب الأدراج والخزانات دائمًا


إبقاء المطبخ والممرات مضاءة بشكل جيد


تغطية الكابلات في الممرات


تركيب أرضيات متطورة ومانعة للانزلاق


ارتداء أحذية مانعة للانزلاق


منع الشحوم من التراكم في المطبخ


ضبط خطوط المشي وجعلها على وتيرة مناسبة

سي ان ان

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