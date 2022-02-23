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الأربعاء، 23-02-2022 04:13 م

هل تعاني من ارتجاف في العين؟.. إليك أسبابه

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الوكيل الإخباري - يعزو أطباء الأعصاب ارتجاف العين إلى تشنج صغير في عصب عضلات العين المسؤولة عن إغلاقها. ولأن الجفون حساسة للغاية، يمكن للمحفزات المختلفة أن تهيّج هذا العصب.

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ومع ذلك هناك ثمانية أسباب قد تؤدي إلى ارتجاف العين عليك الانتباه إليها، وفق قناة "دي. دبيلو" الألمانية:


القهوة:
الإكثار في شرب القهوة، قد يؤدي إلى ارتجاف العين. فمادة الكوفائين التي تحتوي عليها القهوة تحفز الاستقلاب وترفع من دقات القلب، والنتيجة ارتجاف في العين.
ويعتقد الأطباء أنه وفي بعض الحالات تكون عضلة الجفن أشد حساسية من باقي عضلات الجسم. 


الإجهاد:
الاجهاد من العوامل الأساسية المسببة لتشجن العضلات عموما. وقد يصبح ارتجاف العين تنبيها صغيرا على أن الجسم استنفد قواه.
وينصح في حالة الإجهاد القيام بتمارين رياضية خاصة باسترخاء العضلات كممارسة اليوغا مثلا، و/أو التقليل من المجهود اليومي المطلوب. 
الحساسية:
عند الحساسية ينتج الجسم مادة الهيستامين بكثرة، وهو ما يؤدي إلى نوبات العطس واحمرار البشرة والحكة وغيرها. وارتجاف العين من أعراض الحساسية الكلاسيكية.


قلة النوم:
قلة النوم تحدث اضطرابات في عضلات العين، وفي هذه الحالة لا يوجد ما هو أنسب من الذهاب إلى الفراش مبكراً.


النظارات الطبية:
إذا ما شعرت بارتجاف العين وأنت أمام شاشة الكمبيوتر أو أثناء قراءة كتاب، يعني ذلك أنه بات عليك ارتداء نظارات تساعدك على القراءة. أما إذا كنت من حاملي النظارة الطبية بالأصل فقد يكون ذلك علامة على أن مستوى النظر لم يعد مناسبا لك ومن تمّ عليك الذهاب للقيام بفحص جديد.


نقص في المغنيسيوم:
نقص المغنيسيوم يؤدي إلى تشنج العضلات. لهذا ينصح بتناول أطعمة غنية بهذه المادة بما في ذلك الألياف والحبوب والقطاني والفاكهة الجافة.


العيون الجافة:
الساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو أمام شاشة التلفاز، من شأنها أن تحدث توتراً لعضلة الجفن. هنا يساعد على أخذ فترات راحة ومواجهة الجفاف مع ترطيب قطرات العين بحمض الهيالورونيكيس. بالمناسبة، النيكوتين وارتفاع استهلاك الكحول يؤدي أيضا إلى زيادة جفاف العينين.


كوفيد -19:
أثبتت دراسات عديدة أن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد يتسبب في ارتجاف العين. وقد يحدث أن يلحظ المتعافون من الوباء التاجي هذا التطور، لكن ولحسن الحظ سريعاً ما تختفي هذه الأعراض.

 

 

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