هل سمعت به من قبل؟ إليك فوائد عصير الأملج

الوكيل الاخباري -

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في الأونة الاخيرة، روّج بعض المشاهير عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لعصير الأملج، كأفضل مشروب صحي للجسم.يستعرض في التقرير التالي، فوائد عصير الأملج وأضراره، وفقًا لموقع "Medical News Today".فوائد عصير الأملجالأملج هو فاكهة تشبه العنب، يتميز بصغر حجمه ومذاقه اللذيذ، يحتوي بداخله على بذور صغيرة، يقدم عصيره مجموعة مذهلة من الفوائد للجسم، أبرزها:1- يساعد عصير الأملج على تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة البكتيريا والفيروسات.2- يمثل عصير الأملج أهمية كبيرة لصحة العين، لغناه بفيتامين أ، الذي يعمل على تقوية النظر والحد من الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما.3- يوفر عصير الأملج حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة بالجسم.4- يساهم عصير الأملج في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.5- يلعب عصير الأملج دورًا كبيرًا في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج وتخفيف الإمساك وتعزيز صحة القولون.أضرار عصير الأملجرغم القيمة الغذائية العالية لعصير الأملج، يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يسبب الحساسية وانتفاخ البطن، كما يراعى استشارة الطبيب قبل احتسائه مع العقاقير، لأنه قد يتداخل مع بعضها، مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للجلطات.