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الخميس، 09-05-2024 01:25 م

السكتة الدماغية.. أسبابها وأعراضها

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكتة الدماغية إن السكتة الدماغية تحدث نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، على سبيل المثال بسبب جلطة دموية أو نزيف دماغي.

أمراض القلب والتمثيل الغذائي
وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة، التي تؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية، تكمن في أمراض القلب والأوعية الدموية "مثل ارتفاع ضغط الدم" وأمراض التمثيل الغذائي "مثل داء السكري".

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كما تشمل عوامل الخطورة أيضاً اتباع نمط حياة غير صحي، بالإضافة إلى التقدم في العمر والاستعداد الوراثي.


اضطرابات الرؤية والكلام
وتتمثل أعراض الإصابة بسكتة دماغية باضطرابات مفاجئة في الرؤية والكلام والصداع الشديد والدوار الشديد، بالإضافة إلى الإحساس بالخدر ومظاهر الشلل على أحد جانبي الجسم.


وينبغي استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للحد من العواقب الوخيمة المترتبة على السكتة الدماغية والمتمثلة في إعاقات جسدية وعقلية، قد تصل للوفاة.


العلاج والوقاية
ويقوم العلاج على إذابة الجلطة الدموية مع علاج المضاعفات مثل نوبات الصرع وارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

 

وللوقاية من السكتة الدماغية، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يرتكز على نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة، مع الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ضبط مستويات ضغط الدم والسكر بالدم.

 

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