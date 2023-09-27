هل من الطبيعي نسيان الكلمات أثناء التحدث؟

الوكيل الاخباري- يمر الكثير منا بلحظات لا نتمكن فيها من العثور على الكلمة التي نريد استخدامها في منتصف الكلام، على الرغم من أننا نعرفها جيدا.



ويمكن للجميع تقريبا، أن يواجهوا مثل هذه الصعوبة في العثور على الكلمات من حين لآخر، لكن إذا حدث هذا مع مجموعة واسعة من الكلمات والأسماء والأرقام، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب عصبي.

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لماذا تحدث هذه المشكلة بين المتحدثين؟ ومتى يمكن أن تشير صعوبات العثور على الكلمات إلى شيء خطير؟



يتضمن إنتاج الكلمات المنطوقة عدة مراحل من المعالجة، وتشمل:



- التعرف على المعنى المقصود



- اختيار الكلمة المناسبة من "المعجم العقلي" (قاموس عقلي لمفردات المتحدث)



- استرجاع نمط الصوت الخاص بها



- تنفيذ حركات أعضاء النطق الخاصة بالنطق بها



ومن المحتمل أن تنشأ صعوبات في العثور على الكلمات في كل مرحلة من مراحل المعالجة هذه.



وعندما لا يتمكن المتحدث السليم من استرجاع كلمة من معجمه على الرغم من الشعور بمعرفتها، فإن هذا ما يسمى بظاهرة "طرف اللسان" من قبل علماء اللغة. وجاءت تسمية هذه الظاهرة من قولنا: "على طرف لساني" عند الفشل في استدعاء الكلمة من الذاكرة.



وتعد حالات طرف اللسان شائعة نسبيا، وهي نوع من أخطاء الكلام التي تحدث بشكل أساسي أثناء استرجاع النمط الصوتي للكلمة (الخطوة الثالثة من إنشاء الكلام).



وتحدث صعوبات العثور على الكلمات في جميع الأعمار، ولكنها تحدث في كثير من الأحيان مع تقدمنا في السن. ولدى كبار السن، يمكن أن يسبب ذلك الشعور بالإحباط والقلق بشأن احتمالية الإصابة بالخرف. لكنها ليست دائما مدعاة للقلق.