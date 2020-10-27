الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 01:15 م

هل وضع قناعين فوق بعضهما يوفر حماية أكبر من كورونا؟

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الوكيل الاخباري - فتح باب النقاشات والأحاديث الطبية حول جدوى وضع قناعي للحد من عدوى فيروس كورونا، وهل يساهم فعليا في توفير حماية إضافية من خطر الإصابة بكورونا.

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وقد أجمع الأطباء وخبراء الصحة الآن على أن مرض كوفيد-19 ينتقل بشكل رئيسي من خلال الرذاذ التنفسي الذي يحتوي على الفيروس ويمكن للمصابين بمرض كورونا أن يُخرجِوا تلك القطرات عند قيامهم بأشياء مثل السعال، العطس والتحدث، ومن ثم يمكن للمحيطين استنشاق تلك القطرات ومن ثم التقاط العدوى، أو قد تستقر القطرات في الأخير بعين، أنف أو فم الأشخاص المحيطين، ولهذا تفيد أقنعة الوجه في التقاط تلك القطرات ومنع انتشارها أو انتقالها لأشخاص آخرين.


وتشير الدراسات إلى أن أقنعة N95 والأقنعة الجراحية هي من أكثر الأقنعة فعالية في الحد من انتشار عدوى كورونا، وبالتحديد أقنعة N95 التي يمكنها أن تحمي كل من يرتديها وكذلك المحيطين بهم من استنشاق الرذاذ التنفسي الذي يحتوي على الفيروس.


ونظرًا لتمتع تلك الأقنعة بقدر كبير من الفعالية، فإن إضافة قناع آخر لها لن توفر بالضرورة أي حماية إضافية، أما بالنسبة للأقنعة المصنوعة من قماش والتي يرتديها معظمنا، فهي مختلفة، ولهذا كلما زادت طبقاتها أصبحت أفضل.


شاشة نيوز 

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