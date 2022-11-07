هل يتسبب فيتامين سي في الاصابة بحصوات الكلى ؟

الوكيل الإخباري-حذر مركز الصحة الألماني من أن الإفراط في تناول فيتامين «C» يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كافٍ.

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وبرر المركز الألماني ذلك، بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من فيتامين «C» عبر البول، بل يحوله إلى حمض «الأوكساليك» الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى. ولتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى، لا يجوز تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين «سي» إلا تحت إشراف الطبيب.



يذكر أن القيمة اليومية الموصى بها لـ«فيتامين سي» تبلغ نحو 75 مليغراماً للنساء البالغات و90 مليغراماً للرجال البالغين، وفق المعهد الوطني للصحة في أمريكا.





ويستطيع الإنسان أن يحصل على الكمية المطلوبة من خلال تناول ثمار الحمضيات وبعض الخضراوات.

عكاظ

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